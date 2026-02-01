Altekma, Gaziantep'i 3-0 Mağlup Etti

Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: İsmail Yıldırım, Serhat Semiz
???????Altekma: Ewert, Cafer Kirkit, Lawani, Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)
Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan,Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Lescov, Doğan Karakoç, Takavar, Muhammet Ertuğrul)
Setler: 25-19, 25-19, 26-24
Süre: 84 dakika (23, 26, 35)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında Altekma, konuk ettiği Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.
