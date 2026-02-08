Altekma İBB'yi 3-1 Yendi

Salon: İBB Cebeci
Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Ali Fazli, Nascimento, Eyüp Demirbiler, Özgür Benzer, Kerem Süel)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Lawani, Ewert (Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Arda Kara)
Setler: 25-22, 20-25, 19-25, 19-25
Süre: 123 dakika (32, 31, 27, 33)
Altekma Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
