Altekma İBB'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altekma İBB'yi 3-1 Yendi

08.02.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altekma, Efeler Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Ali Fazli, Nascimento, Eyüp Demirbiler, Özgür Benzer, Kerem Süel)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Lawani, Ewert (Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Arda Kara)

Setler: 25-22, 20-25, 19-25, 19-25

Süre: 123 dakika (32, 31, 27, 33)

Altekma Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altekma İBB'yi 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

19:03
Yeni transferler sahada İşte Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı 11’i
Yeni transferler sahada! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
18:20
İsrail’in ABD’ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 19:46:54. #7.11#
SON DAKİKA: Altekma İBB'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.