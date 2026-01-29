Altekma İlk Çeyrek Finaline Ulaştı - Son Dakika
Altekma İlk Çeyrek Finaline Ulaştı

Altekma İlk Çeyrek Finaline Ulaştı
29.01.2026 11:34
Altekma, Benfica'yı altın sette yenerek CEV Challenge Kupası çeyrek finaline yükseldi.

Tarihinde ilk kez katılma hakkı elde ettiği CEV Challenge Kupası'nda Portekiz'in Benfica takımını altın sette eleyen Altekma Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Altekma, bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde göstediği mücadeleyle dikkati çekiyor.

"Son topa kadar" sloganıyla Avrupa maçlarına hazırlanan İzmir temsilcisi, kupada çıktığı 4 maçın 3'ünden galip ayrıldı.

İlk olarak 16'lı final turunda aralık ayında Hollanda temsilcisi Sliedrecht Sport'u deplasmanda 3-1 ve sahasında 3-0 yenen Altekma, bir üst tura yükseldi. Kupanın 8'li final turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleyen Altekma, deplasmanda 3-2 kaybettiği rakibine karşı sahasında 3-2'lik galibiyet kazandı. Altekma, altın sette 15-13'lük üstünlük kurduğu maçla tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa sahnesinde çeyrek finale kaldı.

"Unutulmayacak bir gün oldu bizim için"

Altekma Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş, AA muhabirine ilk maçta 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybettiklerini anımasatarak, bugün taraftarlarının desteğiyle kazanmayı bildiklerini söyledi.

Takımın son topa kadar mücadele ettiğini vurgulayan Durmuş, "Kulüp tarihinde önemli bir adım oldu. Avrupa kupalarında çeyrek finale kaldık ve çok mutluyuz. Şartlar ne olursa olsun biz finale kadar devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Bugün buraya gelip destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye kazandı." dedi.

"Son topa kadar mücadele etmek önemli"

Başantrenör Ömer Tok da çok mutlu olduğunu belirterek, "Müthiş bir seyirci desteği vardı. Oynadığımız rakip çok güçlüydü. Bizim için de kolay olmadı. Sahada çok stres vardı ve yönetmek her iki taraf içinde zordu. Bazı zamanlarda inanılmaz iyi oyun oynanırken, bazı zamanlar iki takımın da kalitesine yakışmayacak şeyler oldu." diye konuştu.

Maçın 3-2'ye gelmesiyle altın sete gitmek zorunda kaldıklarını aktaran Tok, şöyle devam etti:

"Bu kadar stres yüklü bir seti oynayıp kazandığımız için inanılmaz mutlu ve gururluyum. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Kulübümüz adına ilk defa böyle bir şey yaşandı. İlk defa çeyrek final oynayacağız. Erken konuşmak çok doğru değil. Atletik olarak da çok iyi süreci ilerlettik. Son topa kadar mücadele etmek önemli. Herkesin çok büyük emeği var. Umarım bundan sonrası çok daha keyifli olur. Unutulmayacak bir gün oldu bizim için."

Oyunculardan Eray Kursav da birinci ligden beri takımda olduğunu ve çok kısa sürede Avrupa'da çeyrek finale kalmanın önemli olduğunu, takım olarak çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Benfica, İzmir, Spor, Son Dakika

