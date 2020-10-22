Alternatif Bank, Tedarikçi Finansmanı Sistemi'nde firmalar için hibrit bir yapı kurdu - Son Dakika

Alternatif Bank, Tedarikçi Finansmanı Sistemi'nde firmalar için hibrit bir yapı kurdu

22.10.2020 11:29
Alternatif Bank, Tedarikçi Finansmanı Sistemi'nde firmalar için hibrit bir yapı kurdu, System.String[]

Alternatif Bank'ın geliştirdiği Tedarikçi Finansmanı, hibrit bir yapıya dönüşen özelliğiyle bir alıcı firmanın hem Satıcı Kredili hem de Alıcı Kredili yöntem ile birlikte çalışmasına imkan tanıyor.

Alternatif Bank'ın geliştirdiği Tedarikçi Finansmanı, hibrit bir yapıya dönüşen özelliğiyle bir alıcı firmanın hem Satıcı Kredili hem de Alıcı Kredili yöntem ile birlikte çalışmasına imkan tanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, firmaların ve tedarikçilerinin nakit akışı kaynaklı sorun yaşamadan üretimlerine devam edebilmelerini sağlayan Tedarikçi Finansmanı ürününü geliştirdi.

Alıcı Kredili ya da Satıcı Kredili olarak iki farklı şekilde uygulanabilen Tedarikçi Finansmanı Sistemi, Alternatif Bank'ın hayata geçirdiği hibrit yapıyla alıcı firmaya aynı anda hem Satıcı Kredili hem de Alıcı Kredili şekilde çalışabilme imkanı sunuyor. Banka, hibrit yapıya geçerek, finansman sürecini kolaylaştırarak daha hızlı hale getiriyor.

Tedarikçi Finansman Sistemi'nde dijital geliştirmeler de yapan Alternatif Bank, alıcı ve satıcıların fatura yükleme, temlik teyidi ve onayı, iskontolama sürecinin sonlanarak kredi kullanım ve tüm bilgilendirmelerin sistem üzerinden yapılmasını sağlıyor. Banka, böylece işlemlerde hata olmasını, zaman kaybını ve evrak yoğunluğunu ortadan kaldırıyor.

"Finansman sürecini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Müşterilerimizin değer zincirinin korunması, nakit akışının sürdürülebilirliği önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Onların nakit yönetimine katkıda bulunmak ve nakit akışlarını korumak için devreye aldığımız Tedarikçi Finansmanı çözümümüzü yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Şimşek, salgın döneminde fatura vadelerinin uzadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Büyük firmalar tedarikçileriyle bir aylık ya da üç aylık vadelerle çalışırken bu süre neredeyse altı aya kadar çıkabiliyor. Bu nedenle Tedarikçi Finansmanı Sistemi'miz müşterilerimiz için daha değerli hale geldi. Yeni devreye aldığımız hibrit yapıyla hem ana firmaya hem de bu firmaya mal satan tedarikçilere kredi sunuyoruz. Tedarikçi Finansmanı sürecinde gerekli dokümanları da dijitalleştirerek isteyen müşterilerimizin işlemlerini internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Yeni geliştirmelerle finansman sürecini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyoruz. Danışman bankacılık anlayışımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, Tedarikçi Finansmanı'nda fatura iskonto aşamasındaki tüm süreçler internet bankacılığından da yürütülebiliyor.

Fatura yükleme hatalarının önüne geçilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın standartlarına uygun formatta alıcıların ve satıcıların verecekleri iskonto onayları ve fatura yüklemeleri internet bankacılığından yapılabilirken, müşterilerin ihtiyaç duydukları rapor nitelikli bilgilere de internet bankacılığından ulaşılabiliyor.

İskonto adımlarında taraflara otomatik mail bilgilendirmesi yapılarak ciddi bir zaman maliyeti kazandırılıyor. Hem alıcı hem de satıcı firmaların limit ve risklerini internet bankacılığından izleyebilmesi sağlanıyor.

İnternet Bankacılığı, Alternatifbank, Fatura, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Alternatif Bank, Tedarikçi Finansmanı Sistemi'nde firmalar için hibrit bir yapı kurdu - Son Dakika Ekonomi

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