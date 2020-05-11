Alternatif turizmin cazibe merkezi Frigya ıssız kaldı - Son Dakika

Eskişehir, Kütahya, Ankara ve Afyonkarahisar arasında geniş bir coğrafyaya sahip olan Frigya'daki tarihi mekanlar ve doğal güzellikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde sessizliğe büründü.

Afyon'un İhsaniye ilçesinde yağmur ve rüzgarın etkisiyle oluşan peribacaları, 3 bin yıllık geçmişe sahip oyma kaya mezarları ve anıt abidelerle dikkati çeken Frig Vadisi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ziyaretçilere kapatılmasının ardından boş kaldı.

Son 3 yılda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Afyonkarahisar Valiliğinin yatırımlarıyla adeta doğal bir açık hava müzesi görünümüne kavuşan, alternatif turizmin cazibe merkezi olarak adlandırılan Frigya, eski hareketli günlerine dönmeyi bekliyor.

UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne eklenen vadinin dört ili kapsayan yaklaşık 506 kilometrelik yürüyüş yolunda da sakin günler yaşanıyor.

Tarihi kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kiliseleri, peribacaları, doğal güzellikleri ve sportif faaliyetlerin yapıldığı Emre Gölü ile ön plana çıkan Frig Tabiat Parkı'nın doğallığı dikkati çekiyor.

Geçmiş yıllarda Emre Gölü'nde kano, deniz bisikleti, Kral Midas Kayığı ile keyifli zaman geçiren, ATV ve bisikletlerle tarih ve doğayla iç içe gezinti yapma imkanı bulan ziyaretçiler, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından hayatın normalleşmeye başlaması ve turizm sezonunun açılmasıyla yeniden vadinin güzelliklerini keşfe çıkabilecek.