Altı kişinin yaralandığı ambulans kazası kamerada - Son Dakika

Altı kişinin yaralandığı ambulans kazası kamerada

Covid-19 şüphelisi bebek ve annesini taşıyan ambulansa çarpan sürücü 130 promil alkollü çıktı

Bursa'da ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı 6 kişi yaralandı o anlar kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'da içerisinde Covid-19 şüphelisi 6 aylık bebek ve annesini taşıyan ambulans, kavşaktan dönüş yapan otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı kameralara anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesine bağlı Orhaneli Yolu Beşevler Kavşağı'nda meydana geldi. Büyükorhan ilçesine bağlı Yeniceli Mahallesi'nden Covid-19 şüphelisi bir çift ile 6 aylık bebeklerini Bursa'daki Çekirge devlet hastanesine getiren 112 sağlık ekibi Covid-19 testi pozitif çıkan babayı hastanede bırakıp testleri negatif çıkan anne ve 6 aylık bebeği Orhaneli'ye geri götürmek için yola çıktı. Dikkaldırım istikametinden Orhaneli yolu istikametine seyreden Süleyman A. idaresindeki 16 SHH 90 plakalı 112 ambulansı Beşevler Kavşağı'ndan dönüş yapan Habib Y. idaresindeki 16 CFG 89 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Habib Y. ile ambulansta bulunan 6 aylık bebek Ş.Y.,annesi Kübra Y. ambulans sürücüsü Süleyman A. ve paramedikler Cansu E. ile Hanife T. yaralandı.

Yaralılardan Habib Y. ile 112 personeli 3 kişi Çekirge Devlet Hastanesi'ne, 6 aylık bebek Ş.Y, ile annesi Kübra Y. ise Şehir hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan trafik ekipleri kimin hatalı olduğunu tespit etmek için uzun süre çalıştı.

Otomobil sürücüsü 130 promil alkollü çıktı

Kaza anı anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde tepe ışıkları yanar şekilde kavşağı yaklaşan ambulansın yoluna devam ettiği o sırada kavşaktan suratli şekilde geçiş yapan Habib Y. idaresindeki 16 CFG 89 plakalı otomobilin ambulansa hızla çarptığı görüldü. Yaralı halde hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Habib Y.'nin hastanede yapılan alkol muayenesinde 130 promil alkollü olduğu ortaya çıtktı. Ayrıca otomobilin kavşağa yaklaştığında hızını 30 kilometreye düşürmesi gerekirken hız kesmediği suratli şekilde kavşaktan geçiş yaptığı tepe lambaları yanan ambulansında kırmızı ışıkta geçiş yaptığı bildirildi. Alkollü sürücünün aracı da trafikten men edilirken, kazayla alakalı tahkikatın devam ettiği belirtildi.