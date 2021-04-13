Altıeylül Belediyesi hayallere ışık oluyor - Son Dakika

Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği ve Sabri Uğur Millet Kıraathanesinde gerçekleşen organizasyonda çocukların hayalleri gerçeğe dönüştü.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ALGEM (Altıeylül Gelişim Merkezi), "Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında birçok çocuğun hayallerini gerçekleştirdi.

Başkan Hasan Avcı, Sabri Uğur Millet Kıraathanesinde düzenlenen etkinlikte çocukların Hasan amcası olarak onları yine yalnız bırakmadı. Sosyal sorumluluk projelerinin kaynağı olan ALGEM "Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında Yetenek Keşfi, Genç Kaşifler ve Yalnız Değilsiniz gibi birçok çalışmayla vatandaşlara ulaşarak sosyal ve psikolojik yardım, gençlerin gelişimi ve yeni yeteneklerin keşfi ile hayallerini gerçekleştirmek isteyip de imkan bulamayan herkesin en yakın arkadaşı olmaya devam ediyor.

Başkan Avcı "Altıeylül'de kimse kimsesiz değildir"

Son olarak Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın katılımı ve hayırseverlerin de destekleriyle Sabri Uğur Milet Kıraathanesi'nde gerçekleşen etkinliğe hayallerinin peşinden koşan çocuklar da misafir oldu. Şimdiye kadar 65 çocuğun hayalini gerçekleştiren ALGEM, 300 çocuğun daha hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sabri Uğur Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen etkinlikte 6 ailenin çocukları hayallerine kavuştu. Bisiklet, gitar, resim tuvali ve malzemeleri, Kuran-ı Kerim öğrenme seti ve İlçe Müftülüğünden kurs, kuaförlük kursu ve muhabbet kuşu çocukların sahip olmak istedikleri arasında yer aldı. Aralarından müzik ile elektrik ve elektroniğe ilgisi olan çocuklar da Hasan Avcı'ya sürpriz yaparak hediyelerini takdim etti. Etkinliğe katılan aileler ise Başkan Avcı'ya ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarını sundu. Altıeylül'de hiç kimse kendini yalnız hissetmesin, Altıeylül'de kimse kimsesiz değildir diyen Başkan Avcı "Hayalleri olan çocuklar bu ülkenin geleceğini kurtaracak olan çocuklardır. Hayalleri olan çocukların hayallerini gerçekleştirmek bizim için çok büyük bir nimet olacaktır. Biz çocuklarımızın hayal kurmasını istiyoruz. Çocuklarımızın bir şeyleri tasavvur etmesini istiyoruz. Kurdukları hayallerde onlara destek olmak için Altıeylül Belediyesini ve Başkan Amcalarını yanlarında göreceklerdir. Biz ilçemizde bulunan çocuklarımıza; gençlerimize ulaşmak için elimizden geleni sarf etmeliyiz. 'Benim bir hayalim var, bu hayalim konusunda Belediyemizin desteklerine ihtiyacım var' diyen ilçemizde ne kadar çocuk varsa bunların hepsine de ulaşacağız" dedi. - BALIKESİR