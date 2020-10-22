Altıeylül'ün şefkatli eli ALGEM - Son Dakika

Altıeylül'ün şefkatli eli ALGEM

22.10.2020 13:11
Altıeylül'ün şefkatli eli ALGEM, System.String[]

Altıeylül Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ALGEM (Altıeylül Gelişim Merkezi) sosyal hayatın her alanında 7/24 esasına göre çalışan ve Altıeylül sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi olan herkese dokunan birimlerden bir tanesi olarak görevini sürdürüyor.

Altıeylül Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ALGEM (Altıeylül Gelişim Merkezi) sosyal hayatın her alanında 7/24 esasına göre çalışan ve Altıeylül sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi olan herkese dokunan birimlerden bir tanesi olarak görevini sürdürüyor.

ALGEM, kurulduğu günden bu yana 25 bin 253 aileye ulaştı; sosyal hizmet projeleri ile çocukların ve ailelerin yanında olmaya da devam ediyor. Son olarak "Hayallerime Işık Ol" projesi kapsamında lösemiyi yenen Muzaffer Güler'in hayalini gerçekleştirdi. Yamaç paraşütü ile uçma hayali olan çocuğun bu isteği yerine getirilmişti. Pandemi sürecinde de 65 yaş üstü ve karantinada olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 7/24 esasına göre çalışmayı sürdürüyor.

ALGEM'in bütçesi 2 kata çıkarıldı

Geçirdiğimiz pandemi süreci de göz önüne alınarak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek adına ALGEM'in bütçesi Altıeylül Belediye Başkanlığı'nca 2 katına çıkarıldı ve ayrıca her geçen gün değişen ihtiyaçlar göz önüne alınarak yapılan çalışmalar kapsamında yeni projeler geliştirilip yeni yardım etkinlikleri düzenleniyor. Altıeylül Belediyesi ALGEM birimi bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için gece gündüz demeden şefkat elini vatandaşlara uzatmaya devam ediyor. Gönüllülerin de yardımıyla maske dikmeye başlayan ALGEM, bu güne kadar 250 bin adet maske dikti ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı; halen maske üretimine devam ediyor.

"Sosyal belediyeciliğin yüz akı"

Kurulduğu zamandan bu yana kıyafet, gıda market, kuaför, misafirhane, meslek edindirme kursları ve kreş hizmeti gibi sosyal yardımlarını sürdüren ALGEM'de gıda market ve kıyafet reyonu bölümü kapatılmıştı. Bu konuda konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, vatandaşların 2. el kıyafetler yerine yeni kıyafetler alabilmeleri için küçük bir değişikliğe gidildiğini ve vatandaşların aile bireyleri sayısına göre 250 ile 900 lira arasında yeni kıyafet alışverişi yapabildiklerini söyledi. Başkan Avcı ayrıca, vatandaşların market alışverişleri için de, tekel ürünleri hariç, anlaşmalı yerel marketlerde geçerli alışveriş kartı ile ihtiyaçlarını giderebildiklerini, toplamda üst üste 5 ay verilen bu yardımların, ihtiyaç halinde devam ettiğini; yakacak ihtiyaçlarının da ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edildiğini belirtti. Başkan Avcı, üç tip şeklinde verilen market kartların 154, 175 ve 207 TL olacak şekilde ihtiyaç sahiplerine verildiğini, bu rakamların özellikle mart-nisan ayı gibi pandemi döneminin başlarında 2 katına çıkartılarak vatandaşa ulaştırıldığını dile getirdi. ALGEM vasıtasıyla özel durumları olan vatandaşlara da sahip çıkıldığını söyleyen Avcı, aç ve açıkta kimsenin kalmaması için gece gündüz çalıştıklarını, yapımı devam eden 2. ALGEM binasının bittiğinde sosyal belediyecilikte seviye atlanacağını, içerisinde çocuklar ve gençler için sinema salonu, çocuk üniversitesi, uzmanlardan oluşan aile danışma merkezi ve etüt merkezi gibi ihtiyaçlara cevap verecek çalışmalar ile hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. - BALIKESİR

Altıeylül'ün şefkatli eli ALGEM
Altıeylül'ün şefkatli eli ALGEM
Altıeylül'ün şefkatli eli ALGEM
Altıeylül'ün şefkatli eli ALGEM
Altıeylül'ün şefkatli eli ALGEM
Altıeylül'ün şefkatli eli ALGEM

Belediye Başkanlığı, Yamaç Paraşütü, Altıeylül, Market, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altıeylül'ün şefkatli eli ALGEM - Son Dakika

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