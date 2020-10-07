Altın 1,900 doların altına geriledi

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları 1,900 doların altına döndü.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları 1,900 doların altına döndü. ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiyi canlandırma paketine ilişkin görüşmeleri birden bire kesmesi ve ABD ham petrol stoklarındaki beklentilerin üzerindeki artışın etkisiyle petrol fiyatları da geriledi. Gedik Yatırım'ın analizinde şöyle denildi: " Gedik Yatırım'ın analizinde şöyle denildi: " Fed Başkanı Powell'ın ekonomi için desteğe ihtiyaç bulunduğunu ifade etmesinin ardından, ABD Başkanı Trump ise Demokratların onayladığı teşvik paketini durdurma talimatı kararı verdi ve seçimi kazanması durumunda kendisinin daha büyük bir paketi hayata geçirebileceğini belirtti. Ayrıca, 15 Ekim günü Biden ile münazara yapacağını ekledi."Dışarıda siyasi gündem oldukça yoğun, piyasalarda endişe var. Avrupa 'da kısıtlamalar yavaş yavaş artıyor. Panik havası eğer hisse senetlerinden çıkışa neden olursa, emtia açısından da olumsuz olabilir. Ons altın dün 1900 dolar üzerinde yerleşik bir alan oluşturamadı ve yeniden 1900 doların altına doğru gevşedi."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.60 artışla 42.11 dolar,Batı Teksas yüzde 0.47 artışla 40.28 dolar,altın yüzde 0.55 artışla 1,888.32 dolar,gümüş yüzde 2.63 artışla 23.65 dolar,bakır yüzde 0.18 artışla 6,537.50 dolar,platin yüzde 1.63 artışla 869.27 dolar,paladyum yüzde 1.33 artışla 2,376.02 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 473 liraya, çeyrek altın 775 liraya, Cumhuriyet altını da 3,083 liraya geriledi.Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, haftanın ilk işlem gününde dikkatlerin, geçen hafta Covid-19 pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık duruma ilişkin olumlu haberlere çevrilmesi ile petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketler yaşandığı anımsatılarak, "Brent petrolün geçen hafta gördüğü dip seviyesinden yükseldiği gözlendi. Dün ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in açıklamaları sonrası dolardaki yukarı yönlü hareketler takip edilirken, ABD'de mali teşviğe ilişkin iyimserliğin etkisi ile Brent petrolün yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi" denildi ve şöyle devam edildi: "Haftanın ilk işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu işaretlere ek olarak, dikkatlerin teşvik paketi müzakerelerine yoğunlaşması ile haftaya hafif satıcılı bir başlangıç yapan altının gün sonunda, dolar çevresinde gözlenen aşağı yönlü hareketler ile birlikte kayıplarını tersine çevirerek yukarı yönlü hareketi takip edilmişti. "Dün ise Fed Başkanı Powell'in konuşması öncesi dikkatler taburcu olan ABD Başkanı Trump ve koronavirüs gelişmeleri üzerinde olmaya devam ederken, Jerome Powell, ekonomik toparlanma için devletin ilave desteğine ihtiyaç duyulduğunu yineledi. "ABD'de yeni teşvik yasasına dair belirsizliğin sürmesi ile güne yatay bir başlangıç ile başlayan doların, Fed Başkanı Powell'in açıklamaları sonrası yukarı yönlü ivmesini hızlandırması, altın üzerinde baskı oluştururken, gün sonunda değerli metalin kayıplarını derinleştirdiği gözlendi."



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