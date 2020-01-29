"Altın Ayı" için 18 film yarışacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Altın Ayı' için 18 film yarışacak - Son Dakika Magazin

"Altın Ayı" için 18 film yarışacak

6 saat önce

Festivalin yöneticileri Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek, Berlin'de Basın ve Enformasyon Dairesi salonunda düzenledikleri basın toplantısında, 20 Şubat-1 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek festival programı hakkında bilgi verdi.

Festivalin yöneticileri Carlo Chatrian ve Mariette Rissenbeek, Berlin'de Basın ve Enformasyon Dairesi salonunda düzenledikleri basın toplantısında, 20 Şubat-1 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek festival programı hakkında bilgi verdi.


Buna göre, festivalde bu yıl 71 ülkeden yaklaşık 340 film gösterilecek. Yarışma bölümünde de 18 ülkeden 18 film "Altın Ayı" için yarışacak.


Bu filmlerin 16'sının dünya prömiyeri Berlinale'de olacak.  Festivalin açılışı ise, 20 Şubat'ta Kanadalı yönetmen Philippe Falardeau'nun "My Salinger Year" adlı filminin gösterimiyle yapılacak.


"Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" alacak filmleri belirleyecek uluslararası jürinin başkanlığını, İngiliz aktör Jeremy Irons yürütecek. Jürinin üyeleri gelecek hafta açıklanacak.


Çok sayıda ünlü ismin katılması beklenen festivalde ödüller 29 Şubat'ta verilecek. Berinale'de "Altın Ayı" için yarışacak filmler ve yönetmenleri ise şöyle:


"Berlin Alexanderpltaz" (Burhan Qurbani)


"DAU. Natasha" (Ilya Khrzhanovskiy/Jekaterina Oertel)


"Domogchin yeoja" (Hong Sangsoo)


"Effacer l'historique" (Benoit Delepine/ Gustave Kervern)


"El profugo" (Natalia Meta)


"Favolacce" (Damiano D'innozenco/ Fabio D'innozenco)


"Fist Cow" (Kelley Reichardt)


"Irradies" (Rithy Panh)


"Le sel des larmes" (Philippe Garrel)


"Never Rarely Sometimes Always" (Eliza Hittman)


"Rizi" (Tsai Ming-Liang)


"The Roads Not Taken" (Sally Potter)


"Schwesterlein" (Stephanie Chuat/ Vernonique Reymond)


"Sheytan vojud nadarad" (Mohammad Rasoulof)


"Sibiria" (Abel Ferrara)


"Thodos os mortos" (Caetano Gotardo/Marco Dutra)


"Undine" (Christian Petzold)


"Volevo nascondermi" (Giorgio Diritti).

Altın Ayı, Berlin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Soyguncular çaldıkları 1 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi Esra Erol gelen haber sonrası sevincini gizleyemedi! Muhabirinin görüntüsüne sarıldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyiciyi üzen ayrılık! Murat Özben diziye veda etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:53:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Altın Ayı" için 18 film yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]