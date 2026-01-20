Altın Fiyatı Yüzde 1,1 Artışla 6,65 Milyon TL'ye Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 654 bin 999 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 620 bin lira, en yüksek 6 milyon 654 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 artışla 6 milyon 654 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 585 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 999 milyon 530 bin 314,96 lira, işlem miktarı ise 1056,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 738 milyon 427 bin 669,09 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, QNB Bank, Ziraat Bankası ile Vakıflar Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.585.000,00 4.645,00 En Düşük 6.620.000,00 4.666,15 En Yüksek 6.654.999,00 4.778,00 Kapanış 6.654.999,00 4.680,00 Ağırlıklı Ortalama 6.637.250,83 4.706,95 Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.999.530.314,96 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.056,69 Toplam İşlem Adedi 50

Kaynak: AA