Altın Fiyatları

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 221,60 221,80 222,80 223,00 Cumhuriyet Ata Lira 1.460,00 1.481,00 1.468,00 1.489,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 202,00 206,00 203,00 207,00 Lira(Tam) Ziynet 1.427,00 1.447,00 1.435,00 1.455,00 Yarım Ziynet 714,00 724,00 717,00 727,00 Çeyrek Ziynet 357,00 362,00 359,00 364,00

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.489,00 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: