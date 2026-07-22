Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine yerleşti - Son Dakika
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Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine yerleşti

22.07.2026 09:48
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Ortadoğu'da tırmanan gerilim, Kızıldeniz'deki sevkiyat aksamaları ve FED'in faiz kararı öncesinde yatırımcıların alıma yönelmesiyle altın fiyatları iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Spot altın yüzde 1,6 yükselirken, gram altın da yüzde 1,3 değer kazanarak 6 bin 267 liraya ulaştı. Gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında da sert yükseliş yaşandı.

Ortadoğu'da artan jeopolitik gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) önümüzdeki hafta açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sert düşüşün ardından gelen alımlarla spot altın iki haftanın zirvesine yükseldi.

Geçen hafta Haziran başından bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşayan altın, yatırımcıların yeniden alıma yönelmesiyle toparlandı. Spot altın gün içinde yüzde 1,6 yükselerek 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 4.139,64 dolar/ons seviyesine çıktı. 

ABD Ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 1,7 artışla 4.144,20 dolara yükseldi. Yurt içinde gram altın da yükselişten nasibini aldı. Gram altın, yeni güne yüzde 1,3 değer kazanarak 6 bin 267 liradan başladı.

ORTADOĞU'DAKİ KRİZ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Altındaki yükselişte Ortadoğu'da tırmanan gerilim etkili oldu. Yemen'deki İran destekli Husilerin tehditleri sonrası Asya'ya Suudi ham petrolü taşıyan üç büyük tanker Kızıldeniz'de rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

Enerji sevkiyatındaki aksama petrol fiyatları ve enflasyon endişelerini artırırken, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oldu.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Piyasalar şimdi gözünü gelecek hafta açıklanacak FED faiz kararına çevirdi. Reuters anketine katılan ekonomistlerin büyük bölümü faizlerin sabit bırakılmasını beklese de, yıl içinde bir faiz artışı ihtimalini yüksek görenlerin sayısının arttığı belirtiliyor.

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

UZMANDAN DEĞERLENDİRME

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, son yükselişin ardından yaptığı değerlendirmede, yatırımcıların son düşüşü alım fırsatı olarak gördüğünü belirtti.

Waterer, ABD ile İran arasında diplomatik ilerleme sağlanabileceğine yönelik beklentilerin de fiyat hareketlerini desteklediğini ifade etti.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Altındaki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı. Gümüş yüzde 1,9 artışla 59,87 dolar/ons seviyesine yükselirken, platin yüzde 2,4 değer kazanarak 1.667,22 dolara, paladyum ise yüzde 3 primle 1.320,75 dolara çıktı.

Orta Doğu, Ekonomi, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Altın Altın fiyatları 2 haftanın zirvesine yerleşti - Son Dakika

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