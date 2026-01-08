Altın Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşte

08.01.2026 16:43
Standart altının kilogram fiyatı 6 milyon 295 bin lira ile günü kapattı, düşüş yüzde 0,9.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 295 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 60 bin lira, en yüksek 6 milyon 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 295 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 352 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 14 milyar 27 milyon 753 bin 793,77 lira, işlem miktarı ise 2 bin 241,75 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 515 milyon 330 bin 558,22 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.352.000,004.580,00
En Düşük6.060.000,004.385,00
En Yüksek6.380.000,004.575,00
Kapanış6.295.000,004.500,00
Ağırlıklı Ortalama6.306.716,234.529,19
Toplam İşlem Hacmi (TL)14.027.753.793,77

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.241,75

Toplam İşlem Adedi116

Kaynak: AA

