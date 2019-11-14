Altın fiyatları yükseldi, petrol toparlandı

Çin sanayi üretiminin ve perakende satışlarının beklenenin çok altında kalması küresel risk iştahını olumsuz etkileyince güvenli liman altına talep arttı ve fiyatlar yükselirken, iki gün üst üste düşen petrol fiyatları toparlandı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.63 artışla 62.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.72 düşüşle 57.53 dolardan işlem görüyor

Altın, Çin'deki ekonomik verilerin beklenenden zayıf olması nedeniyle yükselişe geçti.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.40 artışla 16.98 dolardan,

altın, yüzde 0.25 artışla 1,467 dolardan,

bakır, yüzde 0.27 artışla 2.646 dolardan,

platin, yüzde 0.32 artışla 877.60 dolardan ve

paladyum yüzde 0.75 artışla 1,687.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,835 liraya yükseldi.