Altın fiyatlarında kritik viraj! Gözler yarınki Fed kararında

Altın fiyatları, son 4 ayın en kötü haftasının ardından 4 bin dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme altına destek verirken, güçlenen dolar ve Fed’in faiz artırımı beklentisi fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

GEÇEN HAFTA 4 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Ons altın, 23 Ekim Cuma günü 3 bin 975 dolara kadar gerileyerek 20 Temmuz’dan bu yana ilk kez 4 bin doların altına indi. Altın, geçen haftayı yaklaşık yüzde 4 kayıpla tamamlayarak son 4 ayın en kötü haftalık performansını gösterdi. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon endişelerini körüklemesi ve ABD’de faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi, değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ DESTEK VERDİ

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde düşük seviyelerden gelen alımlarla toparlanarak yeniden 4 bin doların üzerine çıktı. Piyasa uzmanlarına göre petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD ile İran arasındaki diplomatik girişimler altına destek veriyor. Brent petrol, bu sabah 2 seanstır süren düşüşle 114,68 dolara geriledi. Uzmanlar, yüksek enerji maliyetlerinin altın üzerindeki baskıyı tamamen ortadan kaldırmadığını belirtiyor.

GÜÇLENEN DOLAR BASKI YAPIYOR

Reuters’ın haberine göre spot altın bugün yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4 bin 4,55 dolara geriledi. Aralık vadeli ABD altın kontratları da yüzde 0,5 düşüşle 4 bin 17 dolardan işlem gördü. Son 2 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyreden dolar, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.

FED’İN ARALIKTA FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası (Fed), bugün başlayan 2 günlük toplantısının ardından faiz kararını yarın açıklayacak. Fed yetkilileri bu hafta faiz artırımına gidilmeyeceğinin sinyalini verdi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, bu hafta faiz artırımı olasılığını yüzde 11, aralık ayında artırım olasılığını ise yüzde 80 civarında fiyatlıyor. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında genellikle baskı altında kalıyor.

“3 BİN 900 DOLAR KIRILIRSA DÜŞÜŞ DERİNLEŞEBİLİR”

Tastylive analisti Ilya Spivak, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “3 bin 900 doların altına inersek, kayda değer bir düşüş daha yaşanabilir” dedi. Spivak, bu durumda 3 bin 800 dolar seviyesinin test edilebileceğini belirtti.

GÜMÜŞ VE PLATİNDE DE DÜŞÜŞ

Diğer değerli metaller de günü düşüşle geçiriyor. Gümüş yüzde 2,1 düşüşle 52,77 dolara, platin yüzde 2,1 düşüşle 1.495,62 dolara, paladyum ise yüzde 2,5 düşüşle 1.023,47 dolara geriledi.

YOĞUN VERİ HAFTASI

Piyasalar, Fed kararının yanı sıra Perşembe günü açıklanacak eylül ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) endeksi ve üçüncü çeyrek büyüme verilerini takip edecek. Gelecek hafta 3 Kasım’da yapılacak ABD ara seçimlerinin de dolar ve tahvil piyasalarında dalgalanmaya yol açabileceği öngörülüyor.

TÜRKİYE’DEKİ YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye’de gram altın fiyatı, ons altının dolar fiyatı ve dolar/TL kuruna göre belirleniyor. Kurun 49,79 lira seviyesinde sabit kalması halinde yapılan hesaplamaya göre, ons altının 3 bin 900 dolara gerilemesi gram altının yaklaşık 6 bin 243 liraya inmesi anlamına geliyor. Ons altın 3 bin 800 dolara düşerse gram altın yaklaşık 6 bin 83 lira seviyesine gerileyebilir. Bu hesaplama, kuyumcu ve bankalardaki alış-satış farkını ve işçilik ücretlerini kapsamıyor.

KUR ETKİSİ DÜŞÜŞÜ SINIRLAYABİLİR

Dolar/TL kurundaki artış, ons altındaki olası düşüşün gram altına yansımasını sınırlayabiliyor. Fiziki altında alış ve satış fiyatı arasındaki makas nedeniyle, kısa vadeli fiyat hareketlerinin küçük yatırımcı için kazanca dönüşmesi güçleşiyor. Fed’in yarın açıklayacağı faiz kararının da altın fiyatlarında her iki yönde sert dalgalanmalara yol açabileceği belirtiliyor.