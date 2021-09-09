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ALTIN KOZA'DA HÜZÜNLÜ HAZIRLIK - Son Dakika

ALTIN KOZA'DA HÜZÜNLÜ HAZIRLIK

09.09.2021 20:28

ADANA'da 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin hazırlıkları sürüyor.

ADANA'da 13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin hazırlıkları sürüyor. Festivalin Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, " Yılmaz Güney'e ve bütün sinemacılara layık bir festival yapmak istiyoruz. Son alarak Kadir Beycioğlu ve Ferhan Şensoy'u kaybettik. Onları da saygıyla anıyoruz" dedi.

Bu yıl 28'incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtımı, Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Festival Genel Koordinatörü İsmail Timuçin ve Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türk sinemasının güçlenmesi için harcadıkları çabayı sürdürmenin gayreti ve kararlılığı içinde olduklarını söyledi. Başkan Karalar, '13 Eylül'de yapılacak Altın Koza Film Festivali'ni, bu yıl ülkemizin son günlerde maruz kaldığı yangın felaketlerinde yaşadığımız derin üzüntü sebebiyle, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanarak doğa temasıyla planladık. Festivalimizde uzun yıllar görev yapmış ve son 3 yıldır da festival direktörlüğünü üstlenmiş akademisyen Prof. Dr. Kadir Beycioğlu'nun vefatıyla hüzünlü bir açılış yapıyoruz. Bu yıl sinemayı halkımızın ayağına götürüyoruz. İlçelerimizde yazlık sinemaları anımsatıyoruz. Geçen yıl yaptığımız gondolda sinema gösterimini bu yıl da yapacağız' dedi.

KADİR BEYCİOĞLU'NA VEFA

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar da pandemi yüzünden yaşanan can kayıpları ve çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden dostları nedeniyle hüzün yaşadıklarını kaydetti. Samancılar, "Her şeye rağmen hüzünlerimizi saklı tutarak, şiir gibi bir festival yapmak istiyoruz ve öyle yapacağız. Jüri Özel Ödülümüzün ismi 'Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü' olacak? diye konuştu.

'BÜTÜN BELGESELLERİM ADANA'YA FEDA OLSUN'

Adanalı Nebil Özgentürk ise kentte geçen yıllarına değinerek, 'Hazırladığım bütün belgeseller Adana ve Altın Koza Film Festivali'ne feda olsun. Zeydan Başkan, festivalde işi; sinemayı iyi bildiğine inandığı bizlere teslim ederek, sanata ve sanatçıya verdiği önemi, saygıyı gösterdi. Bizleri çalışmalarımızda özgür bıraktı. Yılmaz Güney'e ve bütün sinemacılara layık bir festival yapmak istiyoruz. Son alarak Kadir Beycioğlu ve Ferhan Şensoy'u kaybettik. Onları da saygıyla anıyoruz.'

ÖDÜLLER

Festivalin Onur Ödülleri, Şerif Sezer, Haluk Bilginer ve Yavuz Turgul'a verilecek. Orhan Kemal Emek Ödülleri ise eserleriyle Türk sinemasının gelişim sürecine vermiş oldukları değerli katkılarından dolayı; 5 Altın Portakal ve pek çok ödülün sahibi, görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay ile sinema ve kültür hayatının 'Sevin Ablası?, çevirmen, yayıncı, film eleştirmeni, muhabir, spor yazarı, radyocu ve televizyon programcısı Sevin Okyay'a verilecek.

ALTIN KOZA'DA HÜZÜNLÜ HAZIRLIK
ALTIN KOZA'DA HÜZÜNLÜ HAZIRLIK
ALTIN KOZA'DA HÜZÜNLÜ HAZIRLIK
ALTIN KOZA'DA HÜZÜNLÜ HAZIRLIK

Film Festivali, Altın Koza, Adana, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALTIN KOZA'DA HÜZÜNLÜ HAZIRLIK - Son Dakika


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