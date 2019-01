Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu

76. Altın Küre (Golden Globe) ödüllerini kazananlar açıklandı. Hollywood Yabancı Basın Derneği tarafından ilki 1944 yılında düzenlenen ve televizyon ile sinema dünyasında başarı gösterenlere ve yapımlara verilen Golden Globes ödüllerinin Kaliforniya eyaletine bağlı Beverly Hills şehrinde gerçekleştirilen 76'ıncısında ödüller sahiplerini buldu. 2018 yılı içerisinde ABD 'de vizyona giren ve televizyona giren yapımların değerlendirildiği ödüllerde ünlü komedi sanatçısı Caroll Burnett hayat boyu başarı ödülünü kazanırken, Bohemian Rhapsody ile en iyi film seçildi. Törene damgasını vuran anlardan biri en iyi yardımcı aktris ödülünü alan Regina King'in cinsel taciz skandallarıyla geçtiğimiz dönemde sarsılan Hollywood'da yapımcıları en az yüzde 50 kadın ile film yapma fikrini sunmasıydı. Genelde yeni televizyon yapımlarına ödül vermesi ile bilinen Golden Globes'un son sezonunda olan The Americans dizisine ödül vermesi ile sürpriz oldu.KAZANANLARKazananların listesi ise şöyle:"Drama alanında en iyi film - Bohemian Rhapsody Müzikal veya Komedi alanında en iyi film - Green Book En iyi sinema yönetmeni - Roma filmi ile Alfonso Cuaron Drama film alanında en iyi aktris - The Wife filmindeki rolü ile Glenn Close Drama film alanında en iyi aktör - Bohemian Rhapsody filmindeki rolü ile Rami Malek Müzikal veya komedi film alanında en iyi aktris - The Favourite filmindeki rolü ile Olivia Colman Müzikal veya komedi film alanında en iyi aktör - Vice filmindeki rolü ile Christian Bale Film alanında en iyi yardımcı aktris - If Beale Street Could Talk filmindeki rolü ile Regina King Film alanında en iyi yardımcı aktör - Green Book filmindeki rolü ile Mahershala Ali En iyi film senaryosu - Green Book Filminin yazarları Nick Vallelonga, Brian Currie ve Peter Farrelly En iyi animayon film - Spider-Man: Into the Spider-Verse Yabancı dilde en iyi film - Roma En iyi film müziği - Fırst Man filmindeki müziği ile Justin Hurwitz En iyi orijinal film şarkısı - Shallow filmine ait A Star is Born Drama alanında en iyi televizyon dizisi - The Americans Drama alanında en iyi televizyon dizisi aktrisi - Killing Eve dizisindeki rolü ile Sandra Oh Drama alanında en iyi televizyon dizisi aktör - Bodyguard dizisindeki rolü ile Richard Madden Müzikal veya komedi alanında en iyi televizyon dizisi - The Kominsky Method Müzikal veya komedi alanında en iyi televizyon dizisi aktrisi - The Marvelous Mrs.Maisel dizisindeki rolü ile Rachel Brosnahan Müzikal veya komedi alanında en iyi televizyon dizisi aktör - The Komisnky Method dizisindeki rolü ile Michael Douglas En iyi kısa televizyon dizisi veya televizyon filmi - The Assassination of Gianni Versace American Crime Story En iyi kısa televizyon dizisi veya televizyon filmi aktrisi - Escape at Dannemora'da ki rolü ile Patricia Arquette En iyi kısa televizyon dizisi veya televizyon filmi aktörü - The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story'de ki rolü ile Darren Criss En iyi televizyon dizisi, kısa televizyon dizisi veya televizyon filmi yardımcı aktrisi - Sharp Objects dizisindeki rolüile Patricia Clarkson En iyi televizyon dizisi, kısa televizyon dizisi veya televizyon filmi yardımcı aktör - A Very English Scandal dizisindeki rolü ile Ben Whishaw."(İHA)