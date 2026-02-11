Altın Makas Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu - Son Dakika
Altın Makas Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu

11.02.2026 17:23
Tekirdağ'da düzenlenen bağ budama yarışmasında 14 üretici ödül için kıyasıya yarıştı.

Tekirdağ'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Altın Makas Bağ Budama" yarışmasında 14 üretici dereceye girebilmek için yarıştı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Süleymanpaşa Ziraat Odası iş birliğiyle düzenlenen yarışma, yörede bağ budamasının doğru yapılmasını sağlamak, üreticileri bilinçlendirmek, bağcılığın popülaritesini korumak ve genç nesli bağcılığa özendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yarışmada kısa ve karışık budama uygulaması yapılırken, katılımcılar budadıkları asmalar üzerinden değerlendirildi.

Jüri üyeleri, asmaları beceri, doğru kesim ve hız kriterlerine göre inceleyerek puan verdi.

"Kış budaması çok önemli"

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, AA muhabirine, yarışmayla kış budamasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bugüne kadar 100'ün üzerinde üreticiye bağ budama eğitimi verdiklerini belirten Kiracı, "Üreticilerimizin birçoğu bağ budaması için işçi arıyor ve işçi bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bu eğitim ve yarışmalarla daha fazla kişiye fırsat oluşturmak istedik." dedi.

Bağlarda kış budamasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Kiracı, budamanın ürünle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Budamanın üzümün kalitesini de etkilediğini anlatan Kiracı, "Kış budaması çok önemli. Üzümün kalitesiyle bağlantılıdır. Doğru budama yapılmadığında kaliteli üzüm elde edilemez ve bitkinin ömrü kısalır. Önemli olan sağlıklı gelişen bir asma oluşturmak ve kaliteli üzüm elde etmektir. Verimi, üzüm kalitesini ve asma gelişimini dengeleyebileceğimiz en önemli unsur kış budamasıdır. Bu nedenle bağcılıkta kış budaması çok önemli bir faaliyettir." dedi.

Kentte bağcılık yapan 69 yaşındaki Hüseyin Acar da aldıkları eğitimler sayesinde yaptıkları hataları görebildiklerini ifade etti.

İlk yarışmada birinci olduğunu anımsatan Acar, bu yıl da iddialı olduğunu söyledi.

Hacer Topçu ise budamanın heyecan verici bir iş olduğunu dile getirdi. Yarışmada Hüseyin Umur birinci, Hüseyin Acar ikinci, Hacer Topçu ise üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

