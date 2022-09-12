Altın pasaport skandalı: Kıbrıs eski Parlamento Başkanı yargılanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Altın pasaport skandalı: Kıbrıs eski Parlamento Başkanı yargılanacak

12.09.2022 17:03
Altın pasaport skandalı: Kıbrıs eski Parlamento Başkanı yargılanacak

AB üyesi olmayan ülke vatandaşına yatırım karşılığı pasaport verme uygulamasında yolsuzluk yapıldığı belirlenen Kıbrıs'ta eski Parlamento Başkanı Demetris Şilluris dahil dört kişinin yargılanmasına başlanacak.

AB üyesi olmayan ülke vatandaşına yatırım karşılığı pasaport verme uygulamasında yolsuzluk yapıldığı belirlenen Kıbrıs'ta eski Parlamento Başkanı Demetris Şilluris dahil dört kişinin yargılanmasına başlanacak.Kıbrıs'ta "Altın pasaport" adı verilen tartışmalı uygulamayla Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmayan ülkelerin vatandaşlarına pasaport dağıtılması olayına karıştığı ortaya çıkan eski Parlamento Başkanı Demetris Şilluris'in yargılanmasına başlanıyor. Kıbrıs devlet radyosu davanın Ekim ayında başlayacağını duyurdu. Skandalın ortaya çıkmasından sonra görevinden istifa eden Şilluris ile birlikte üç kişi daha yargı karşısına çıkacak.

Söz konusu skandal, yayın kuruluşu El Cezire'nin iki yıl önce gizli çekilen bir videoyu yayımlamasının ardından ortaya çıkmıştı. Videoda Şilluris'in Çin'de kara para aklama suçundan hüküm giymiş bir Çin vatandaşına Kıbrıs vatandaşlığına geçebilmesi için yardım etmeye hazır olduğunu beyan ettiği görüntüler yer alıyor.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından Şilluris parlamento başkanlığından, bir milletvekili de parlamento üyeliğinden istifa etmişti. Ancak Şilluris istifa etmesine rağmen hakkındaki suçlamayı reddediyor ve görüntülerin bağlamından çıkarılarak servis edildiğini savunuyor.

Binlerce kişiye yasadışı vatandaşlık

Kıbrıs'ta kurulan meclis araştırma komisyonu 2007 – 2020 yılları arasında Kıbrıs'ta AB vatandaşı olmayan binlerce kişiye yasadışı yollardan vatandaşlık verildiğini tespit etmişti. Komisyon olaya siyasetçiler, hukukçular, kilise ve devlet görevlilerinin de dahil olduğunu açıklamıştı. Ekim 2020'den bu yana hukuki süreç başlatılırken Kıbrıs'ta pasaport verme uygulaması Kasım 2020'de sona erdirilmişti.

Toplamda 6 bin 779 kişiye Kıbrıs, dolayısıyla Avrupa Birliği vatandaşlığı verilirken bu işlemlerin 3 bin 609'unun yasadışı olduğu açıklanmıştı.

"Altın pasaport" adı verilen bu pasaportlar AB içinde dolaşım özgürlüğü sağlıyor. Uygulama sürecinde pasaport başvurusunda bulunan her bir kişiye ülkeye 2,5 milyon euroluk yatırımda bulunma şartı bulunuyordu. Uygulama kendi içinde yasadışı olmamakla birlikte rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 2013'teki ağır mali kriz nedeniyle acilen ihtiyaç duyulan 9,7 milyar euronun bu yolla temin edildiğini açıklamıştı.

Dpa/ SSB, TY

YORUMLAR
500
Rusya ile AB arasında vize kolaylığı uygulaması yürürlükten kalktı Rusya ile AB arasında vize kolaylığı uygulaması yürürlükten kalktı AB, elektrik talebini düşürmeyi ve aşırı karları vergilendirmeyi planlıyor AB, elektrik talebini düşürmeyi ve aşırı karları vergilendirmeyi planlıyor
Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Parlamento, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın pasaport skandalı: Kıbrıs eski Parlamento Başkanı yargılanacak - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
15:48 Oyuncu Merve Boluğur, 2 Ekim'de dünyaevine giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:27:35. #1.13#
SON DAKİKA: Altın pasaport skandalı: Kıbrıs eski Parlamento Başkanı yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement