Altın Terazi Uzun Metraj ve Kısa Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu - Son Dakika

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali kapsamında düzenlenen "Altın Terazi Uzun Metraj ve Kısa Metraj Film Yarışması"nın jüri üyeleri açıklandı.

Adalet temalı filmlerin katılacağı yarışmanın uzun metraj jüri başkanlığını, "Teen Patti" ve "Parched" gibi ödüllü filmlerin yönetmeni ve yapımcısı Leena Yadav yapacak.

Yarışmanın jürisinde ayrıca yönetmen Ömür Atay, yönetmen Rodd Rathjen, film eleştirmeni Alin Taşçıyan ve oyuncu Tuba Ünsal yer alacak.

-Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması Jürisi

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nın jürisi ise yönetmen Ruth Gabriel'in başkanlığında yönetmen Vuslat Saraçoğlu ve oyuncu Alican Yücesoy'dan oluşacak.

Ulusal ve uluslararası filmlerin yer alacağı festival, 20-26 Kasım'da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.