Altın yeniden 1,910 doları aştı

Doların, ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin açıklamaların ardından risk iştahının artmasıyla zayflaması, altın fiyatlarını destekledi ve ons altın yeniden 1,900 dolar sınırını aşarak 1,911 dolara yükseldi.
Norveç'in devlet petrol şirketi Equinor ASA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, petrol işçileri sendikasının genişlettiği grev uygulaması nedeniyle Kuzey Denizi'ndeki dört petrol kuyusunun kapatıldığını duyurdu.Şirket açıklamasında Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn and Valemon petrol bölgelerindeki kuyuların "kontrollü bir şekilde" kapatıldıkları belirtilen, üçüncü büyük petrol üretim bölgesi Johan Sverdrup'daki üretimin ise sürdüğü belirtildi.Açıklamaya göre grev, işveren örgütü Norveç Petrol ve Gaz Birliği ile Lederne sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde arabuluculuğun ihlal edildiğine ilişkin savlardan kaynaklandı.Norveç Petrol ve Gaz Birliği'nin açıklamasına göre de, grev uygulanan bölgedeki toplam altı petrol kuyusunda, Norveç'in petrol toplam petrol üretiminin yüzde 8.0'ine karşılık gelen günde ortalama 300,000 bin varil petrol üretiliyor.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 5.37 yükesişle 41.00 dolar,Batı Teksas yüzde 4.85 yükselişle 39.12 dolar,altın yüzde 0.58 artışla 1,911.93 dolar,gümüş yüzde 2.05 artışla 24.25 dolar,bakır yüzde 0.76 düşüşle 6,545.00 dolar,platin yüzde 1.67 artışla 895.74 dolar,paladyum yüzde 1.80 artışla 2,355.96 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 477 liraya, çeyrek altın 779 liraya, Cumhuriyet altını da 3,100 liraya yükseldi. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, geçen hafta piyasalar, ABD'de açıklanması beklenen teşvik paketine ilişkin gelişmeler doğrultusunda yön bulmaya çalışırken, asıl gelişmenin Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın korono virüse yakalanmasıyla yaşandığına dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Altın ise 1,861 dolar/ons seviyesinden başladığı haftayı kazançlı bir şekilde kapattı. "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin virüsün etkilerini azaltmak için 2.2 trilyon dolarlık bir teşvik paketi üzerinden anlaşılabileceğini duyurması, piyasalar açısından oldukça pozitif bir söylem olarak öne çıktı. "Bu pozitiflikle altın, hafta ortasına kadar yukarı yönlü hareket etmesine karşılık, teşvik paketi üzerine tam bir uzlaşı sağlanamaması sonrası satış baskısına geri döndü. "Haftanın en kritik gelişmesi Başkan Donald Trump'ın korono virüs testinin pozitif çıkması oldu. Bu gelişme sonrası Başkanın sağlığına dair duyulan kaygılarla hisse senedi piyasalarında sert satışlar yaşanırken, altın güvenli liman olma özelliğiyle öne çıktı. "Altın 1,917 dolar/onsla haftanın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu. Haftalık seansı 1,899 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, önceki haftaya kıyasla yüzde 2.0 kazançla seansı tamamlamış oldu. "Gümüş ise önceki hafta sert satış yaşamasının ardından, geçtiğimiz hafta adeta yaralarını sarma çabası içerisinde olduğu bir seansı geride bıraktı. 22.88 dolar/onstan haftaya başlayan beyaz maden, 23.72 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki haftaya kıyasla yüzde 3,68 kazancı hanesine yazmış oldu."Platin, geçtiğimiz hafta toparlanma çabası içerisinde 900 dolar/onsun üzerine kadar yükselmesine rağmen, bu seviyede tutunmakta zorlandığı bir hafta yaşadı. Seansı 878 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki haftaya kıyasla yüzde 3.2 kazançla haftayı tamamladı."Paladyum, haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 2,300 dolar/onsun üzerinde bir kapanış yaptığı bir seansı geride bıraktı. 2,310 dolar/ons seviyesinden haftayı tamamlayan paladyum, yüzde 3.9 kazancı hanesine yazdı."
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:31 - Kaynak: DHA
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