Altın yükseldi, paladyum rekor düzeyde

Covid-19 salgını nedeniyle Çin'de üretime ara veren otomobil üreticileri, salgın ile ilgili endişelerin azalması üzerine üretime yeniden başlama kararı alınca, paladyum fiyatları ons başına 2 bin 681.96 dolar ile tüm zamanların rekor düzeylerine yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınında yaşamını yitirenler 2,000 kişiyi aşarken, 74,129 kişi virüsten etkilendi.

Altın, teknoloji şirketi Apple 'ın Covid-19 salgınının Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>üzerindeki olumsuz etkisi konusunda uyarmasının ardından yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle yükseldi.

Şirket, Covid-19 salgını sebebiyle ürünlere olan talebin azaldığını, Çin'deki çoğu mağazasının kapalı olması ve açık olan mağazaların sınırlı hizmet vermesi nedeniyle ciro hedefini tutturamayacağını açıklamıştı.

Apple aynı zamanda Çin'deki bazı ürünleinin üretimini Covid-19 sebebiyle Tayvan 'a taşıdığını duyurdu. İddiaya göre ürün listesinde AirPods Pro Lite, iPad ve Apple Watch yer alıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya 'nın başını çektiği diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgını sonrası üretim kısıntısını gözden geçirmek üzere yapmayı planladığı acil toplantıyı gündeminden çıkardı.

Rusya Enerji Bakanlığı 'ndan bir yetkili, Covid-19 salgını nedeniyle petrol talebinde olası düşüşü kompanse etmek için ek üretim kısıntısını görüşmek üzere Şubat ayı içinde yapılması planlanan acil toplantının gündemden çıkarıldığını söyledi. Yetkili, bundan sonraki ilk OPEC+ toplantısının önceden planlandığı gibi 6 Mart'ta düzenleneceğini söyledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.73 artarak 58.17 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.85 artışla 52.49 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.83 artışla 18.30 dolardan,

altın, yüzde 0.23 artışla 1,607.40 dolardan,

bakır, yüzde 0.54 artışla 2.618 dolardan,

platin, yüzde 1.53 artışla 1009.10 dolardan ve

paladyum yüzde 9.99 artışla 2,747.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 313 liraya, çeyrek altın 511 liraya, Cumhuriyet altını da 2,116 liraya yükseldi.