Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Yaşam

Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
19.01.2026 18:30
Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir anaokulun öğretmenin dikkatiyle gün yüzüne çıkan olayda, 5 yaşındaki bir kız çocuğunun yatağını ıslattığı gerekçesiyle ağır şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Üvey anne tutuklanırken, küçük çocuk devlet korumasına alındı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hindistan'ın Kerala eyaletine bağlı sanayi kasabası Kanjikode yakınlarında korkunç bir olay yaşandı.

ANAOKULU ÖĞRETMENİ FARK ETTİ

Anaokulu öğretmeni, öğrencileri arasında yer alan 5 yaşındaki bir kız çocuğunun uzun süre boyunca oturmadığını ve belirgin bir acı yaşadığını fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri ve polis harekete geçti. Yapılan ilk tıbbi kontrollerde küçük çocuğun vücudunda ağır yaralanmalar bulunduğu tespit edildi. Bulguların ardından soruşturma derinleştirildi.

ÇELİK SPATULA İLE CİNSEL ORGANINI YAKMIŞ

Daily Express'te yer alan habere göre, polis ekipleri, çocuğun üvey annesi olduğu belirtilen Rubi lakaplı Noor Nazar'ı 8 Ocak'ta gözaltına aldı. 35 yaşındaki kadının, yatağını ıslattığı gerekçesiyle çelik spatulayı ateşte kızgınlaştırarak küçük kızın cinsel organını yaktığı belirlendi.

Noor Nazar

ÜVEY ANNE TUTUKLANDI, ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Nazar hakkında Çocuk Adalet Yasası uyarınca dava açıldı. Soruşturma devam ederken, şüpheli kadının 14 gün boyunca tutuklu kalmasına karar verildi. Yerel bir otelde çalışan Nepalli Muhammed Intias'ın kızı olan çocuk ise Çocuk Refah Komitesi (CWC) tarafından koruma altına alındı. Çocuğun hem tıbbi tedavisinin hem de psikolojik destek sürecinin devam ettiği belirtildi.

