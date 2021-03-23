Altındağ'da aşı seferberliği - Son Dakika

Altındağ'da aşı seferberliği

23.03.2021 08:56
Altındağ'da aşı seferberliği, System.String[]

Altındağ Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların korona virüse karşı aşılanması için destek oluyor.

Altındağ Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların korona virüse karşı aşılanması için destek oluyor.

Altındağ'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların korona virüse karşı aşı olabilmeleri için destek seferberliği başladı. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri aracılığıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar tek tek arandı. Aşı olması gereken ancak randevu almayı kendisi beceremeyen ya da bir nedenle aşı olmaya gidemeyen vatandaşlara destek olundu. Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilen vatandaşların aşı olması sağlanırken, aşı randevusu alması gereken ancak tek başına randevu almayı beceremeyen vatandaşların da randevuları alındı.

"Büyüklerimize her konuda destek oluyoruz"

Altındağ'da yardımlaşmanın her alanda en üst seviyede olduğuna dikkati çeken Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerimiz, mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın her derdiyle, her sıkıntısıyla ilgileniyor. Bu merkezlerimiz özellikle 65 yaş ve üzeri büyüklerimize adeta kol kanat geriyor. Tek tek herkesi arayıp aşı olmaları konusunda telkinlerde bulunan merkez sorumlularımız, aşı olamayan ya da bir nedenle randevu alamayan büyüklerimize de destek oluyorlar. Büyüklerimiz tek başına bu işlerin altından kalkamayabiliyor, bazen çekiniyorlar, bazen aşı olmaya gidecek durumları olmuyor. Yanlarında illa ki birilerinin destek olması gerekiyor. Biz de elimizden geleni yapıyor, kendilerine her konuda destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bir an önce aşı olunmalı"

Başkan Balcı, "Aşı konusunda farkındalığın yaygınlaşması ve her geçen gün daha fazla vatandaşımızın aşı olabilmesi, bizi 1 yıldan fazla süredir içinde bulunduğumuz bu salgın sürecinden bir an önce kurtarması için çok önemli. Bu nedenle özellikle risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin aşıya hızla ulaşmaları ve bir an önce aşı olabilmeleri için destek olmaya devam edeceğiz. Edeceğiz ki, hepimiz bir an önce sağlıklı ve mutlu günlerde gönlümüzce bir araya gelelim" ifadelerini kullandı.

Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi sayesinde aşı olduğunu söyleyen 71 yaşındaki Gülten Erdağ, Altındağ Belediyesi'ne ve Başkan Asım Balcı'ya teşekkürlerini iletti. Erdağ, "Tek başıma randevu almayı ve aşı olmayı beceremedim. Yardımcı olacak kimsem yoktu. Sağ olsun belediyemiz bana yardımcı oldu. Hemen randevum alındı, bana eşlik ettiler. Geldim, aşımı oldum. Tüm sağlık çalışanlarımıza ve belediyemize çok teşekkür ederim" dedi. Erdağ, 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara bir an önce aşı olmalarını tavsiye etti. - ANKARA

Altındağ'da aşı seferberliği
Altındağ'da aşı seferberliği
Altındağ'da aşı seferberliği
Altındağ'da aşı seferberliği
Altındağ'da aşı seferberliği
Altındağ'da aşı seferberliği

Altındağ Belediyesi, Asım Balcı, Altındağ, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altındağ'da aşı seferberliği - Son Dakika


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