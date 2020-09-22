Altındağ'da "Sporcu Fabrikası"nın temeli atıldı - Son Dakika

Altındağ'da "Sporcu Fabrikası"nın temeli atıldı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçede temeli atılan "Sporcu Fabrikası" adlı tesise ilişkin "Uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları buradan yetiştireceğiz.

Altındağ'da

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçede temeli atılan "Sporcu Fabrikası" adlı tesise ilişkin "Uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları buradan yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi iş birliğinde birçok branşta başarılı sporcuların yetiştirilmesinin amaçlandığı "Sporcu Fabrikası"nın temeli atıldı.

Ulubey Mahallesi'nde yapımına başlanan tesis tamamlandığında 4200 metrekare büyüklüğünde olacak.

Balcı, ilçede yeni spor tesislerini hayata geçirerek şampiyonlar yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bugün bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken ilk adımı attık. Sporcu Fabrikamızın yapımına başladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na katkılarından ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Altındağ'ı hep birlikte zirveye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

İlçeyi sporda zirveye taşımak istediklerinin altını çizen Balcı, şunları kaydetti:

"Bu tesis, Türkiye'ye örnek olacak, Ankara'da ise tek olacak. Hep söylediğim ve inandığım gibi geleceğin şampiyonları Altındağ'dan çıkacak inşallah. El ele vereceğiz, Altındağ'da boks, tekvando, eskrim, güreş, okçuluk, yüzme, masa tenisi, basketbol, futbol gibi birçok branşta sporu öne çıkartarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yön vereceğiz. Bunun yanında uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları buradan yetiştireceğiz."

Asım Balcı, Altındağ, Sporcu, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altındağ'da 'Sporcu Fabrikası'nın temeli atıldı - Son Dakika

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