Altındağ'daki olaylarla ilgili 61 kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Altındağ'da 11 Ağustos'ta Emirhan Yalçın'ın (18) hayatını kaybettiği kavganın ardından yaşanan olaylarla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve olaylar sırasında mala zarar verdiği tespit edilen 61 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde, 11 Ağustos'ta parkta oturan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler (18) ile akraba olan Suriyeli Yahya Al Abdo (20) ve Ahmed Muhammed Abdo (16) arasında kavga çıktı. Suriyeli Yahya Al Abdo, kavga sırasında Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Yalçın, hayatını kaybederken Güler'in tedavisi sürüyor. Gözaltına alınan 2 Suriyeli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Kavganın ardından Battalgazi'de toplananlar, Suriyelilerin iş yerlerinin camlarını kırdı, eşyalarını dışarı çıkarıp, ateşe verdi. Mahallede başlayan gerginlik, Önder ve Uluğbey mahallelerine de sıçradı. Geç saatlere kadar süren gerginlik, polisin müdahalesiyle sona erdi. Olayın ardından halkı provoke edip, algı oluşturmak amacıyla sosyal medyada gerçek dışı paylaşımda bulundukları ve bölgedeki olaylara karıştıkları tespit edilenler gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaylarla ilgili başlattığı soruşturmada gözaltına alınanların tamamı, savcılık sorguları ardından serbest bırakılırken, bölgedeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucu 'mala zarar verme' olaylarına karıştıkları tespit edilen 35 kişi ile sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları belirlenen 26 kişi hakkında adli işlem uygulandığı belirtildi.