Gram altın güne yatay seyirle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum - Son Dakika
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Gram altın güne yatay seyirle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum

10.08.2022 10:41

Fed'in faiz artırmaya devam etme ihtimali, altın fiyatlarını da etkiliyor. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1033 lira seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.674 lira, cumhuriyet altını da 6.689 liradan işlem görüyor. İşte küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler...

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1.033 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışı ile aynı fiyatta olan 1.033 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.674 lira, Cumhuriyet altını da 6.689 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,3 artışla günü 1.794,4 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.790,2 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER ABD'NİN AÇIKLAYACAĞI ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde artan belirsizliklerle yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi. Geçen hafta beklenmedik şekilde güçlü gelen istihdam piyasası verilerine karşın enflasyonda görülecek olası bir düşüşün ABD Merkez Bankası'nı (Fed) rahatlatabileceğini belirten analistler, veri öncesi piyasalarda bankanın eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Gram altın güne yatay seyirle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gram altın güne yatay seyirle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum - Son Dakika
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