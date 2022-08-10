Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1.033 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışı ile aynı fiyatta olan 1.033 liradan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Finans › Gram altın güne yatay seyirle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum - Son Dakika

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