Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın fiyatları değişkenlik gösteriyor - Son Dakika
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Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın fiyatları değişkenlik gösteriyor

18.08.2022 10:50

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1018 lira seviyesinden satılıyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.628 lira, cumhuriyet altını da 6.849 liradan işlem görüyor. Öte yandan Merkez Bankası tarafından bugün açıklanacak faiz kararında değişiklik beklenmiyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.017 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının üzerinde 1.018 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.628 lira, Cumhuriyet altını da 6.849 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.762 dolardan işlem görüyor. Analistler, dün yayımlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarının, enflasyon düşene kadar faiz artırımlarının süreceğinin sinyalini vermesiyle altının ons fiyatının gerilediğini söyledi.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINDA

Yurt içi piyasaların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandığını aktaran analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışlarının öne çıktığını kaydetti.

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından izleneceğini vurgulayarak teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek, 1.780 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin yüzde 14 düzeyinde bulunan politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını öngörüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet Altını, Fed, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Finans Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın fiyatları değişkenlik gösteriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın fiyatları değişkenlik gösteriyor - Son Dakika
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