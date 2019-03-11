Son Dakika Haberleri: Altının Kilogramı 226 Bin 500 Liraya Geriledi

Altının Kilogramı 226 Bin 500 Liraya Geriledi

1 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 226 bin 500 liraya geriledi.

Altının Kilogramı 226 Bin 500 Liraya Geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 226 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 450 lira, en yüksek 227 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 226 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 251 milyon 655 bin 11,47 lira, işlem miktarı ise 1.107,05 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 258 milyon 402 bin 306,08 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 227.300,001.294,00
En Düşük 226.450,001.295,00
En Yüksek227.500,001.298,95
Kapanış226.500,001.296,10
Ağırlıklı Ortalama 226.666,941.297,20
Toplam İşlem Hacmi (TL)251.655.011,47
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.107,05
Toplam İşlem Adedi44

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:41 Kaynak: AA

Ekonomi
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