Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 246 bin 500 liraya geriledi
Son Dakika Ekonomi Haber

Altının kilogramı 246 bin 500 liraya geriledi

8 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 246 bin 500 liraya geriledi.

Altının kilogramı 246 bin 500 liraya geriledi, System.String[]
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 246 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 245 bin 50 lira, en yüksek 247 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 246 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 303 milyon 357 bin 858,55 lira, işlem miktarı ise 1.229,75 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 314 milyon 657 bin 388,95 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Merkez Döviz ve Kıymetli Madenler ve DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 247.200,001.328,20
En Düşük 245.050,001.321,40
En Yüksek247.500,001.328,80
Kapanış246.500,001.322,30
Ağırlıklı Ortalama 246.070,261.323,59
Toplam İşlem Hacmi (TL)303.357.858,55
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.229,75
Toplam İşlem Adedi59
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:52 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Özkoç: Yeni askerlik kanununda 45'inci maddeye şerh koyduk Öfkeli baba, annelerini döven iki kızını tüfekle vurdu Genç kadın sevgilisine atacağı kalçasının fotoğrafını halıcıya gönderince ortalık karıştı! Türkiye'nin grubunda lider değişti! İşte puan durumu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:35:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altının kilogramı 246 bin 500 liraya geriledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]