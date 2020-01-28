Altının kilogramı 300 bin 800 liraya geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 300 bin 800 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 300 bin 800 liraya geriledi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 300 bin 800 liraya geriledi.

Altının kilogramı 300 bin 800 liraya geriledi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 300 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 300 bin 800 lira, en yüksek 302 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 300 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 162 milyon 921 bin 137,56 lira, işlem miktarı ise 3.880,44 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 166 milyon 380 bin 531,43 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 302.200,001.582,60
En Düşük 300.800,001.572,80
En Yüksek302.500,001.583,00
Kapanış300.800,001.572,80
Ağırlıklı Ortalama 301.643,241.578,88
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.162.921.137,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.880,44
Toplam İşlem Adedi48

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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