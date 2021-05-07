Altının ons fiyatı 1,840 doları aştı

ABD'de tarım dışı istihdam, Nisan ayında 978 bin artış beklentisine karşın 266 bin kişi artarak beklentilerin çok altında kaldı. İstihdam tarafında beklentinin çok altında bir artış olmasıyla piyasalarda ilk tepki dolar inişe geçti ve Dolar Endeksi 90.50 düzeyine kadar gerilerken altın da, 1,840 doların üzerine yükselerek 11 Şubat sonrası zirveyi gördü.

Başta, en büyük ithalatçılardan Hindistan'da hız kazanan salgının etkisiyle geriledikten sonra, ABD'deki stokların beklenmedik ölçüde gerilemesiyle toparlanan petrol fiyatları da yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.26 düşüşle 68.10 dolar,Batı Teksas yüzde 0.12 düşüşle 64.77 dolar,altın yüzde 1.18 artışla 1,836.32 dolar,gümüş yüzde 0.17 düşüşle 27.26 dolar,bakır yüzde 1.85 artışla 10.115.50 dolar,platin yüzde 0.16 düşüşle 1,253.58 dolar,paladyum yüzde 1.58 düşüşle 2,902.88 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 487 liraya, çeyrek altın 801 liraya, Cumhuriyet altını da 3,197 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in "Altın 1800 dolar/onsu aşmayı başardı" başlıklı bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Altın, Şubat ayından beri ilk kez 1800 dolar/onsun üzerine geri dönerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Janet Yellen'ın sözleri sonrası satış baskısına maruz kalan sarı maden, 1787 dolar/onstan başladığı günde 1800 dolar/onsu aşarak son iki ayın en yüksek seviyesine kadar uzandı. ABD tahvil getirilerindeki geri çekilmenin de etkisiyle altın, destek bularak dünkü seansta 1818 dolar/onsla günün en yüksek seviyesini kaydetti. Dolar endeksinin yeniden 91 seviyesinin aşağısına kadar gelmesinden beslenen altın, dünkü seansı 1815 dolar/ons seviyesinden tamamladı. Günlük bazda yüzde 1.6 kazancı hanesine yazan sarı maden, Ocak ayından bu yana kaydettiği en yüksek günlük kazancı elde etmiş oldu."Gümüş ise dünkü seansta yüzde 3'ün üzerine kazanç elde ederken günün en çok öne çıkan kıymetli madeni oldu. 26,48 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan beyaz maden, günü 27.30 dolar/onsla tamamlayarak son iki ayın en yüksek seviyesinden seansı kapatmış oldu. "Platin de kıymetli madenlerin dünkü pozitifliğinden payına düşeni aldı. 1229 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, dünkü seansı 1256 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.2 kazanç yazdı."Paladyum, günü kırmızıda kapatan tek kıymetli maden olarak öne çıkarken, 3000 dolar/onsun altında işlem görmeye devam ediyor. 2974 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan paladyum, seans içinde 2900 dolar/ons seviyesine kadar geri çekildi. Seansı 2949 dolar/onstan tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla yüzde 0.8 değer kaybı yaşadı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, kapanma dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlem hacmi düşük seyretmeye devam etti. Toplamda 565 kg altın, 3,829 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."