Altınkaya Barajı'nda sular çekildi, kayıklar karada kaldı - Son Dakika

Altınkaya Barajı'nda sular çekildi, kayıklar karada kaldı

03.12.2020 09:12

Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, 'gövde hacmi' ile 'Türkiye'nin 3. büyük barajı' olan Altınkaya Barajı havzasında yağışların azalması dolayısıyla sular kilometrelerce çekildi, kayıklar karada kaldı.

Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan, 'gövde hacmi' ile 'Türkiye'nin 3. büyük barajı' olan Altınkaya Barajı havzasında yağışların azalması dolayısıyla sular kilometrelerce çekildi, kayıklar karada kaldı.

Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçeleri ile Sinop'un Durağan ilçesi sınırlarını kapsayan Altınkaya Barajı, Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre 15 milyon 920 bin metreküp 'gövde hacmi' ile Türkiye'nin 3. büyük barajı olma özelliğini taşıyor. Maksimum 190 kotlu Altınkaya Barajı'nın 02 Aralık 2019 tarihinde 173,46 metre olan kotu, 02 Aralık 2020 tarihinde 164,95 metreye düştü. Azami hacmi 5 milyon 763 bin metreküp olan barajdaki su miktarı da 3 milyon 264 bin metreküpe geriledi.

Bu yıl yağışların azalması nedeniyle, Altınkaya Barajı'nı besleyen Kızılırmak Nehri'nin 183 m3/s olan ortalama debisi de gözle görülür şekilde azaldı. Debi düşünce baraj gölü de yeterince beslenemedi. Altınkaya Baraj Gölü havzasında bulunan, Sinop'un Durağan ilçesi ile Vezirköprü Saraycık Mahallesi ve Akçay mevkisinde tarım arazileri meydana çıktı. Akçay bölgesinde ise arazilerin tamamı ortaya çıkmış durumda. Sular çekilince balıkçı kayıkları karaya oturdu. Bölgedeki durum kuraklığın fotoğrafını ortaya çıkardı. Baraj havzasında su çekilen bölgeler drone ile havadan görüntülendi.

Yöre sakinleri, son 15-20 yıldır böyle bir şey görmediklerini, havaların kurak gitmesinin baraj seviyesini çok düşürdüğünü söyledi.

CUMHURBAŞKANI UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bu yılki yağışların neredeyse yarı yarıya azaldığını ifade etmiş, kuraklık tehlikesine dikkat çekmiş, her ihtimale karşı vatandaşlardan su kullanımında tasarrufa önem vermeleri çağrısında bulunmuştu.

ALTINKAYA BARAJI VE HES

Altınkaya Barajı, Samsun'un Bafra ilçesinin 35 km güney batısında Kızılırmak Nehri üzerinde bulunuyor. Barajın temelden yüksekliği 195 metre, gövde dolgu hacmi ise yaklaşık 16 milyon metreküp. Barajın amacı ortalama debisi 183 m3/s olan Kızılırmak'tan 700 MW kurulu gücünde 4 üniteli santralle yılda 1.632 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretmek ve barajın 20 km mansabında bulunan Derbent Barajı'na sürekli ve düzenli su temin etmek ve taşkın kontrolü yapmak.

(Suat Pala/İHA)

Altınkaya Barajı'nda sular çekildi, kayıklar karada kaldı
Altınkaya Barajı'nda sular çekildi, kayıklar karada kaldı
Altınkaya Barajı'nda sular çekildi, kayıklar karada kaldı
Altınkaya Barajı'nda sular çekildi, kayıklar karada kaldı

Kızılırmak, Altınkaya, Türkiye, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altınkaya Barajı'nda sular çekildi, kayıklar karada kaldı - Son Dakika


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