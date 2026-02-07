Altınordu, Ankaragücü ile Kritik Maçta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altınordu, Ankaragücü ile Kritik Maçta

Altınordu, Ankaragücü ile Kritik Maçta
07.02.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, 3. mağlubiyet sonrası Ankaragücü ile 25. hafta maçında moral bulmayı hedefliyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Elazığspor'a 2-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altınordu yarın evinde 10'uncı sırada yer alan Ankaragücü ile karşılaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak 25'inci hafta mücadelesini Mikail Cihangir yönetecek. Müsabakanın biletleri 1 TL'den satışa sunulacak. Ligde iç sahada galibiyeti bulunmayan 13 puanlı İzmir temsilcisi, 35 puanı bulunan Başkent ekibini yenerek kümede kalma mücadelesinde moral bulmayı hedefliyor. İlk yarıda Ankara'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Altınordu'da transfer döneminin son gününde takımdan ayrılan kaleci Umut, ikas Eyüpspor'a transfer olurken; Serkan, Arif Asaf ve Burak da yuvadan uçtu. Kırmızı-lacivertliler hafta içinde Karacabey Belediyespor'dan sol bek Abdullah'ı ve son gün Karşıyaka'dan santrfor Hamza'yı aldı. Altınordu'da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Kerim ve stoper Bilal ile sakatlıkları bulunan sol bek Gökhan ve stoper Eren görev yapamayacak. Bahis soruşturmasında aldığı 3 aylık ceza sona eren kaleci Arif'in yanı sıra sarı kart cezaları biten stoperler Birhan ve Hasan Berat ise ilk 11'deki yerlerini alabilecek.

Kaynak: DHA

Ankaragücü, Altınordu, Futbol, Ceza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Ankaragücü ile Kritik Maçta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF ve spor kulüpleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı TFF ve spor kulüpleri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
3 aday var Fenerbahçe’de transfer için son gün çılgınlığı 3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Şerafettin Kılıç: Epstein’in dostu Tom Barrack sınır dışı edilmeli Şerafettin Kılıç: Epstein'in dostu Tom Barrack sınır dışı edilmeli
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak

09:48
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
En-Nesyri, ilk maçında hüsranı yaşadı
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
08:23
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 10:50:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Altınordu, Ankaragücü ile Kritik Maçta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.