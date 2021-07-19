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Altınordu Belediyesi, konutlarda bayram temizliğinde - Son Dakika

Altınordu Belediyesi, konutlarda bayram temizliğinde

19.07.2021 15:57
Altınordu Belediyesi, konutlarda bayram temizliğinde, System.String[]

Ordu'nun Altınordu Altınordu Belediyesi 'Gönül Seferberliği Projesi' kapsamında konut temizlik ekibi ile Kurban Bayramı öncesi haneleri gezerek yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve evde tek başına yaşayan vatandaşların evlerini temizliyor.

Ordu'nun Altınordu Altınordu Belediyesi 'Gönül Seferberliği Projesi' kapsamında konut temizlik ekibi ile Kurban Bayramı öncesi haneleri gezerek yaşlı, engelli, yatağa bağımlı ve evde tek başına yaşayan vatandaşların evlerini temizliyor.

Özellikle pandemi döneminde başlattığı şehir dayanışması kapsamında toplumun her kesimine ulaşan çalışmalarıyla yüz güldüren belediye, dezavantajlı kesimleri ve ihtiyaç sahibi aileleri hiç yalnız bırakmıyor. Altınordu Belediyesi eser ve hizmet Belediyeciliği ile şehre, gönül belediyeciliği ile de gönüllere dokunmaya devam ediyor. Hayata geçirilen proje kapsamında bakıma muhtaç, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşların evleri baştan aşağı temizlenerek, evin diğer ihtiyaçları da giderilmeye çalışılıyor. Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde yürütülen evde temizlik çalışmaları ile Altınordu Belediye ekipleri yaşlıların hastaların ve bakıma muhtaç vatandaşların bayrama mutlu girmelerini hedefliyor.

Görevde oldukları 27 aylık süreçte yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri yatırımlarla şehirde değişim ve dönüşüm yaşattıklarını ancak sadece şehrin imarı ve inşasını yeterli görmediklerini söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "İnsanımızı ihya etmediğimiz sürece, şehrin imarının bizim için hiçbir önemi yok. Çünkü bizim merkezimizde insan var. Bunun için gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışıyoruz. Yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda devletin müşfik ellerini onlara ulaştırıyoruz. Proje kapsamında, yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlarımızın evlerinin tüm temizliğini yapıyoruz. Bunun dışında bize ihtiyaç duydukları diğer alanlarda da yanlarında oluyoruz. Vatandaşlarımızın gönüllerine girmek ve hayır dualarını almak bizim için her şeyden değerlidir" şeklinde konuştu.

Evlerinde temizlik yapılan vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Kurban Bayramı öncesi kendilerini unutmayan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür ettiler. - ORDU

Altınordu Belediyesi, konutlarda bayram temizliğinde
Altınordu Belediyesi, konutlarda bayram temizliğinde
Altınordu Belediyesi, konutlarda bayram temizliğinde

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altınordu Belediyesi, konutlarda bayram temizliğinde - Son Dakika


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