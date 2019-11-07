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Altınordu'da Egehan formayı kaptırdı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon A takıma alınan orta saha oyuncusu Egehan Gök, sezon başında sırtına geçirdiği formayı son haftalarda kaptırdı.

Altınordu'da Egehan formayı kaptırdı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon A takıma alınan orta saha oyuncusu Egehan Gök, sezon başında sırtına geçirdiği formayı son haftalarda kaptırdı. İlk 4 haftada 3 kez ilk 11'de görev alıp 1 maçta oyuna sonradan giren genç krampon daha sonra yedek kulübesini mesken tuttu.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, son olarak 4-1'lik Eskişehirspor galibiyetinde sahaya ilk 11'de sürdüğü Egehan'a daha sonra oynanan 6 müsabakada süre vermedi. Eroğlu, Egehan'ın yerine ilk 11'de iyileşen Muhammed'i görevlendirdi. 21 kez milli olan Egehan geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da oynamıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Egehan Gök, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:18 Kaynak: DHA
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