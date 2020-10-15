Altınordu'da gözler Hüsamettin'de
15.10.2020 13:03
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Adanaspor maçı öncesi gözler gol orucundaki santrfor Hüsamettin Yener'e çevrildi.
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Adanaspor maçı öncesi gözler gol orucundaki santrfor Hüsamettin Yener'e çevrildi. Sezonun ilk 4 haftasında gol atma başarısı gösteremeyen 25 yaşındaki forvetin bu kez zincir kırıp skora katkı sağlaması bekleniyor.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 4 maçta tek forvet olarak ileri uçta Hüsamettin'i 360 dakika sahada tutarken, kırmızı-lacivertlilerin bulduğu 6 gole orta saha oyuncuları Metehan (2), Burak İnce (2), Oğulcan ve Ahmet İlhan imza attı. Mücadeleci oyunu ve yaptığı koşularla rakip savunmaları yıpratan Hüsamettin hırsıyla formayı kaptırmazken, 25 yaşındaki santrforun bu hafta futbolunu golle süslemesi bekleniyor.
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