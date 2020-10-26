Altınordu'da hedef ilk 6

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, zirve yarışında çok önemli 2 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alarak 13 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, lider Tuzlaspor'la arasındaki puan farkını 2'ye düşürme fırsatını kaçırdı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin ilk 6 içerisinde yer almak olduğunu dile getirdi.

Ligde cumartesi günü evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacak Altınordu'da sarı kart cezalısı Oğulcan forma giyemeyecek. Teknik patron Hüseyin Eroğlu, orta sahada Oğulcan'ın yokluğunda Muzaffer'e forma vermeye hazırlanıyor. Son 2 haftada oynanan Altay ve Ümraniyespor karşılaşmalarında yedek soyunan genç futbolcunun bu kez ilk 11'de yer alması bekleniyor.