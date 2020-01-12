Altınordu'da hedef Play-Off

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, TFF 1. Lig'in ikinci yarısında hedeflerinin Play-Off olduğunu söylerken, Süper Lig için verdikleri mücadelede genç oyuncuları da vitrine çıkarmak istediklerini vurguladı.



Altınordu, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli ekibin ligin ikinci yarısında yine Play-Off hedefinde olduğunu söyledi. Ligin ikinci yarılarında her zaman çok iyi performans sergilediklerini kaydeden Eroğlu, "Son sekiz haftadaki çıkışımızla devreyi 18 puanla bitirdik. Bu ivme, bize ikinci yarı öncesinde büyük motivasyon sağlayacak" dedi.



"Hatayspor maçıyla başlayacağımız seri, büyük önem taşıyor"



Eroğlu, "Önümüzde birbirinden zorlu 17 maç var. Başlangıçtaki puan kayıplarımız nedeniyle şu anda Play-Off'un dokuz puan gerisindeyiz. Son üç sezonda ligin ikinci yarılarında iki kez 31, bir kez de 33 puan aldık. Bu sezon ikinci devre hedefimiz 35 puan. Başarabilirsek ki ben buna inanıyorum, yine Play-Off için iddialı konuma geliriz. Bu açıdan önümüzdeki hafta Hatayspor maçıyla başlayacağımız seri, büyük önem taşıyor" diye konuştu.



Hem yarışıyorlar hem yetiştiriyorlar



Her yenilgiden bir şey öğrenerek yollarına devam ettiklerini belirten Eroğlu, "Altınordu, ayakları yere sağlam basan, gelecek planlaması olan bir organizasyon. Kaybettiğimiz maçlardan bile alınacak çok dersler olduğunu yaşayarak öğrendik. Nitekim ligin ilk dokuz haftasındaki kötü sonuçlardan çıkardığımız derslerle, sekiz haftalık ivmeyi yakaladık. Yarışmacı kimliğimizi korurken, yetiştirici de olabilmek, sürekli yeni çözüm yolları bulmayı sağlıyor" dedi.



"Hedefimiz Süper Lig'e doğru yürürken, gençlerimizi de vitrine çıkarmak"



TFF 1. Lig'nin kaliteli yabancı ve yerli oyunculardan kurulu olduğuna dikkat çeken Eroğlu, "Kulüpler, sadece ağır ekonomik şartlar nedeniyle gençlere şans veriyor. Oysa biz gözümüzü bile kırpmadan 15 yaşındaki Burak İnce ile 16 yaşındaki Ravil Tagir'i oynatıyoruz. Kerim Alıcı, Oğulcan Ülgün, Yusuf Yalçın Arslan ve Onur Taha Takır gibi gençlerimizi sürekli kullanıyoruz. Gerçek hedefimiz Süper Lig'e doğru yürürken, gençlerimizi de vitrine çıkarmak" yorumu yaptı.



"Altınordu patentli oyuncu sayısı daha da yükselecek"



A takım ve milli takım formasının herkese yakın olduğunu da sözlerine ekleyen Eroğlu, "2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli takım forma giyecek Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Abdulkadir Parmak, Altınordu armasını taşıyan oyuncular. Çağlar ve Cengiz şu anda toplamda 100 milyon Euro'yu geçen değerleriyle en pahalı Türk oyuncular. Bunlar çalışmanın ve güvenin eseri. Gelecek yıllarda A Milli Takım'daki Altınordu patentli oyuncu sayısı daha da yükselecek" dedi. - İZMİR