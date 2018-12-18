Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Sefa Sözünü Tuttu

Altınordu'da Sefa Sözünü Tuttu

3 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da müsabaka öncesi takım arkadaşlarına gol sözü veren Sefa Yılmaz, rakip fileleri sarsarak sözünü tuttu.

Altınordu'da Sefa Sözünü Tuttu, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da müsabaka öncesi takım arkadaşlarına gol sözü veren Sefa Yılmaz, rakip fileleri sarsarak sözünü tuttu.

Daha önce formasını giydiği eski takımlarına karşı çıktığı maçlarda Kayserispor, Trabzonspor ve Gaziantepspor'un ağlarını havalandıran Sefa, Boluspor'u da boş geçmedi. Kırmızı lacivertli formayla ligde ilk golünü kaydeden deneyimli sağ kanat, maçın 29'uncu dakikasında attığı şık kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. İzmir temsilcisi sahadan beraberlikle ayırlmasına rağmen Sefa, son haftalarda yükselen performansıyla alkış topladı.

Altınordu pazartesi günü evinde Giresunspor'la oynayacağı ilk yarının son maçı öncesi stoper Sinan'ın cezası sona ererken, sağ kanat Murat cezalı durumda. Oğulcan, Serdar, Ali Mert ve Enes'in ise tedavileri sürüyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:59 Kaynak: DHA

Sefa Yılmaz, Boluspor, Altınordu, Spor
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