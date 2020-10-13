Altınordu'dan Eskici'ye ziyaret

TFF 1'inci Lig'deki Altınordu'nun yönetimi, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne yeni atanan Murat Eskici'yi ziyaret etti.

İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Eskici'yle makamında bir araya geldi. Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkan Vekili Halim Bezircilioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Bezirciiloğlu'nun da yer aldığı ziyarette Eskiciye'ye kulüp hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Altınordu'yu daha önceki görev yeri Kayseri'den dikkatle takip ettiğini belirterek, "Altınordu, sadece İzmir'in değil ülkemizin gururudur. Başkanınız Seyit Mehmet Özkan'ın yaptığı her şeyi beğenerek takip ediyoruz. En kısa zamanda tesislerinize gelerek birlikte yapabileceğimiz projeleri görüşeceğiz" dedi. Eskici'ye Altınordu armalarının bulunduğu özel çerçeve armağan edildi.

- İzmir