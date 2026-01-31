Altınordu Elazığspor\'la Karşılaşıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde Adana 01 FK'ya 3-0 yenilen düşme hattındaki Altınordu yarın deplasmanda Play-Off hedefleyen Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Elazığ Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Berat Can Taşkesen düdük çalacak. Ligde son 2 maçını kaybeden İzmir temsilcisi 13 puanla 18'inci sırada, Elazığ ekibi ise 34 puanla 8'inci basamakta yer alıyor. Altınordu ilk yarıda evinde Elazığspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Kırmızı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı stoperler Birhan ve Hasan Berat Kayalı ile sakatlığı bulunan sol bek Gökhan Süzen forma giyemeyecek.

TRANSFERDE BİR İMZA DAHA

Altınordu, ara transfer döneminde Eskişehirspor'dan 21 yaşındaki forvet arkası Eren Altıntaş'la sezon sonuna kadar amatör sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Eskişehir doğumlu yeni transferimiz futbola Eskişehirspor altyapısında başladı, yine Eskişehirspor'da profesyonel olan Eren Altıntaş sonrasında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a transfer olmuştu. Bu sezon tekrardan Eskişehirspor'a transfer olan Eren Altınordu, 3'üncü Lig'de 11, kupada 1 maçta görev aldı" bilgileri verildi. Altınordu ara transferde 6'ncı takiviyesini yapmış oldu.