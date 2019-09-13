Altınordu evinde eskişehirspor'la oynayacak

TFF 1'nci Lig'in ilk 3 haftasında 1 puan toplayabilen Altınordu, yarın sahasında Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Murat Erdoğan'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan kaleci Mert Can ile forvet Kemal Rüzgar bu maçta forma giyemeyecek. Tedavileri süren stoper Enes ve orta saha oyuncuları Muhammed ile Okan'ın durumları maç saati netleşecek. Geçen sezonun başında Fenerbahçe ile oynanan hazırlık müsabakasında ayak bileği kırılan Ali Mert ise görev verilmesi halinde formasına kavuşacak.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor'u yenerek ilk galibiyetlerini alacaklarını söylerken, "Milli arada bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Eksiklerimiz var ancak mazeret üretmeyeceğiz" diye konuştu.

Altınordu'nun muhtemel 11'i şöyle:

"Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk (Ali Mert), Berkay, Burak, Oğulcan, Atakan, Anıl, Yasin"

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

1'inci kategori: 100 TL, 2'nci kategori: 25 TL, misafir tribün: 20 TL