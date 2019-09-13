Son Dakika Haberleri: Altınordu evinde eskişehirspor'la oynayacak
Son Dakika Spor Haber

Altınordu evinde eskişehirspor'la oynayacak

1 saat önce

TFF 1'nci Lig'in ilk 3 haftasında 1 puan toplayabilen Altınordu, yarın sahasında Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak.

Altınordu evinde eskişehirspor'la oynayacak, System.String[]

TFF 1'nci Lig'in ilk 3 haftasında 1 puan toplayabilen Altınordu, yarın sahasında Eskişehirspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Murat Erdoğan'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan kaleci Mert Can ile forvet Kemal Rüzgar bu maçta forma giyemeyecek. Tedavileri süren stoper Enes ve orta saha oyuncuları Muhammed ile Okan'ın durumları maç saati netleşecek. Geçen sezonun başında Fenerbahçe ile oynanan hazırlık müsabakasında ayak bileği kırılan Ali Mert ise görev verilmesi halinde formasına kavuşacak.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor'u yenerek ilk galibiyetlerini alacaklarını söylerken, "Milli arada bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Eksiklerimiz var ancak mazeret üretmeyeceğiz" diye konuştu.

Altınordu'nun muhtemel 11'i şöyle:

"Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk (Ali Mert), Berkay, Burak, Oğulcan, Atakan, Anıl, Yasin"

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

1'inci kategori: 100 TL, 2'nci kategori: 25 TL, misafir tribün: 20 TL

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener: Millet İttifakı'nın geleceği önümüzdeki gelişmelere bağlı
TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! Yüzde 22 indirim uygulanacak Eskişehirspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi Bursaspor-Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! The Sun'da haber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 13:02:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu evinde eskişehirspor'la oynayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]