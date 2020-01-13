Altınordu Furkan'la anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu Furkan'la anlaştı - Son Dakika Spor

Altınordu Furkan'la anlaştı

6 saat önce

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu, ara transferde Metehan Mimaroğlu ve Ali Yaşar'ın ardından üçüncü takviyeyi Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ayrılan Furkan Çil'le anlaşarak yaptı.

Altınordu Furkan'la anlaştı, System.String[]

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu, ara transferde Metehan Mimaroğlu ve Ali Yaşar'ın ardından üçüncü takviyeyi Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ayrılan Furkan Çil'le anlaşarak yaptı.

İzmir temsilcisinin adı Menemenspor'la da anılan Furkan'a 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Balıkesirspor'da profesyonel olan 26 yaşındaki ön libero daha önce, Keçiören Sportif, Sarayköy 1926, Derincespor, Düzcespor, Bayrampaşa gibi kulüplerde kiralık olarak forma giydikten sonra son 2.5 sezonda Balıkesirspor formasıyla 1. Lig'de mücadele etti. Furkan, 1. Lig'de toplam 69 maçta 2 gol kaydetti. Öte yandan Altınordu'nun Boluspor'dan 22 yaşındaki sağ kanat Mutlu Güler'le de ilgilendiği iddia edildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:57 Kaynak: DHA
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