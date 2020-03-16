Altınordu ile Balıkesirspor yenişemedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu ile Balıkesirspor yenişemedi - Son Dakika Spor

Altınordu ile Balıkesirspor yenişemedi

6 saat önce

Hakemler: Erkan Özdamar, Erkan Akbulut, Cem ÖzbayAltınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener) Muhammed Mert (Dk.

Altınordu ile Balıkesirspor yenişemedi, System.String[]

Hakemler: Erkan Özdamar, Erkan Akbulut, Cem Özbay


Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener) Muhammed Mert (Dk. 87 Hüseyin Atakan Üner), Ali Yaşar, Metehan Mimaroğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu


Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Malle (Dk. 90 Andusic), Foxi (Dk. 90 Kağan Kayalı), Otoo, Rahmi Anıl Başaran, Serdar Güncü, Cenk Güvenç (Dk. 71 Abdülkadir Kayalı), Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Mrsic


Goller: Dk. 30 Mrsic (Penaltıdan) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 80 Okan Derici (Penaltıdan) (Altınordu)


Kırmızı Kart: Dk. 80 Ali Rahmi Başaran (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)


Sarı kartlar: Dk. 63 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu), Dk. 77 Batuhan İşçiler (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Berkay Samancı, Balıkesirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:58 
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