Altınordu'nun Umut Veren Galibiyeti
Altınordu'nun Umut Veren Galibiyeti

12.01.2026 11:43
Deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını tazeleyen Altınordu, 2. galibiyetini aldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, kümede kalma mücadelesinde umut tazeledi. Bu sezon iç sahada rakiplerine puan veren İzmir temsilcisi deplasmandaki performansıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Grupta 19 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgi alan kırmızı-lacivertliler, topladığı 12 puanın 10'unu gurbette hanesine yazdırdı. Altınordu ligdeki 2'nci galibiyetini de evinden uzakta elde etti.

Dış saha puan tablosuna göre 14'üncü sırada yer bulan İzmir ekibi, iç sahada ise 19'uncu basamakta son sırada yer aldı. Kırmızı-lacivertli takım Torbalı'daki tesislerinde oynadığı 9 müsabakada 7 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 2 puan toplayabildi. Düşme hattındaki rakipleri Bucaspor 1928 ve Kepez Spor'un kazandığı haftada hata yapmayan Altınordu, 18'inci sırada kalmasına rağmen kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 8'den 5'e indirerek moral buldu. Oyuncularını tebrik eden teknik direktör Ender Traş, 'Çalışmaya ve gelişmeye devam' mesajı paylaştı.

Kaynak: DHA

