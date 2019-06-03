Altınordu rotasını belirledi
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni sezon hazırlık programı netleşti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:44 Kaynak: DHA
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu
'nun yeni sezon hazırlık programı netleşti. Kırmızı-lacivertliler 5 Temmuz'da top başı yapacak.
Antrenmanlarını 12 Temmuz'a kadar Selçuk
'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde sürdürecek İzmir
temsilcisi, daha sonra 15-26 Temmuz tarihleri arasında Erzurum
'da kampa girecek. Altınordu yeni sezon öncesi yurtdışında bir hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Yönetim, U12 İzmir Cup'a katılan Fransa
ekipleri Olympique Lyon
ve Marsilya
ile özel müsabaka için temaslarını sürdürüyor. Fransız temsilcileriyle iyi ilişkiler kuran Altınordu'nun iki kulüpten biriyle Fransa'da lig öncesi son provasını yapması bekleniyor. Altınordu, mart ayında Lyon kulübünün yetkililerini ağırlamış ve iki kulüp arasında işbirliği anlaşması yapılmıştı.
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