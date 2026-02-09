Altınordu Yine Galip Gelemedi

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu, evinde 1-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak bu sezon seyircisi önünde yine galibiyetle tanışamadı. Müsabakanın henüz 30'uncu saniyesinde altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Ege'nin golüyle avantaj yakalayan kırmızı-lacivertliler, ilk yarıyı üstün kapattıktan sonra ikinci yarının hemen başında kalesinde gol görerek 1 puan razı oldu.

İzmir temsilcisi Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda bu sezon çıktığı 12 maçta 4 beraberlik, 8 yenili alarak 4 puan toplayabildi. Bu performansla evinde en az puan toplayan ekip olan Altınordu, genelde 14 puana ulaştı. Kırmızı-lacivertlilerde son transferlerden sol bek Abdullah ilk 11'de görev yaparken, santfor Hamza sonradan oyuna girerek ilk maçlarına çıktı. Üç aylık bahis soruşturması cezasını tamamlayan kaleci Arif de formasına kavuştu.

SON GÜN KALECİ TAKVİYESİ

Altınordu ara transfer döneminin son gününde Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan 27 yaşındaki kaleci Yavuz Buğra Boyar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Sivasspor altyapısında yetişip Kastamonuspor'da profesyonel olan Yavuz Buğra, Hatayspor'da da oynadı. Bu sezon Mersin ekibiyle ligde ve kupada 1'er kez görev yapan tecrübeli file bekçisi, 2'nci Lig'de 12 kez forma giydi. Deneyimli eldiven üçüncü kaleci olarak kadroya dahil edildi. Altınordu'da transferin son gününde takımdan ayrılan isimlerden Arif Asaf, Yalova FK'ya kiralanırken; kaleci Umut Eyüpspor, Burak Kasımpaşa, Serkan Dursun ise 1926 Bulancakspor'la el sıkıştı.