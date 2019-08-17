Altıntaş'ta yangın
1 saat önce
Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Yolçatı köyünde çıkan yangında bir ev, bir samanlık ve bir hayvan barınağı yanarak küle döndü.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
'nın Altıntaş
ilçesine bağlı Yolçatı
köyünde çıkan yangında bir ev, bir samanlık ve bir hayvan barınağı yanarak küle döndü.
Edinilen bilgiye göre Altıntaş ilçesi Yolçatı köyünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Cemal Aydemir'e ait samanlıkta yangın çıktı. Yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan hayvan barınağına ve eve sıçradı. Yangına Altıntaş Belediyesi İtfaiye
ekipleri, Afyon İhsaniye
Belediyesi itfaiye ekipleri ve Aslanapa
Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Toplam 5 itfaiye aracı, 2 kamyon ve bir iş makinası, 3 saat boyunca yangını söndürmek için çalışma yaptı. Yangında bin adet saman balyası, bir adet yem kırma makinası ve evdeki eşyalar yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasarın büyük olduğu bildirildi.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.(YD-EFE) - KÜTAHYA
ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2) Ukrayna'da otel yangını: 8 ölü, 10 yaralı Anne ve baba, öldüğüne inanamadıkları çocuklarına tekrar tekrar kalp masajı yaptı